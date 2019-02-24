杜拜女網賽／謝淑薇收穫「阿拉丁神燈」　搭檔大讚給高評價

▲謝淑薇杜拜女網賽奪冠後發文，「阿拉丁神燈到手」。（圖／翻攝自夢遊寫真人謝淑薇粉專）



體育中心／綜合報導

謝淑薇和捷克搭檔斯特里柯娃(Barbora Strycova)，23日在杜拜女網賽中以兩個6比4擊敗捷克的荷瑞黛卡(Lucie Hradecka)和俄國的瑪卡洛娃(Ekaterina Makarova)組合，拿下生涯第21座冠軍，賽後她開心在臉書發文「阿拉丁神燈到手」以外，接受採訪時，兩人也表示彼此相當互補，因此非常享受在比賽中。

去年與彭帥分道揚鑣後，謝淑薇改和斯特里柯娃搭擋，就在2018賽季初奪下印地安泉女網賽女雙冠軍，今年兩人再度攜手，就在杜拜女網賽先後擊敗日本組合加藤未唯／二宮真琴、德國荷蘭組合歌恩菲特 (Anna-Lena Grönefeld)／史楚尤絲 (Demi Schuurs)，4強又退詹家姐妹詹詠然／詹皓晴，最終以直落二擊敗捷克俄羅斯組合奪下本賽季第一冠，謝淑薇收下生涯第21座WTA雙打冠軍。

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▲謝淑薇收穫生涯第21座WTA雙打冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



對於搭檔謝淑薇，斯特里柯娃給予高評價，「淑薇在第二盤我的發球局時，3度幫我救球讓我們找回信心，我覺得我們打得非常非常好，也很高水準，我們在球場的化學反應非常棒，我們都知道我們在做什麼。」

謝淑薇也開心回應，表示很開心兩人都很享受比賽，「雖然上週在杜哈打得不好，但我始終保持樂觀，我一點也不擔心，我們這禮拜更加努力也進步了一點，我們的合作越來越好，互相給力真的很棒。」