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杜拜女網賽／謝淑薇直落二詹家姐妹進決賽　爽奪詹謝大戰3連勝

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▲▼ 謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

台灣時間23日凌晨在杜拜女網賽女雙4強，上演的是台灣網壇話題戲碼「詹謝對決」。謝淑薇和捷克搭檔斯特里柯娃(Barbora Strycova)6比2、6比1擊敗「詹家姐妹」詹詠然和詹皓晴，在「詹謝對決」中拿下3連勝並晉級決賽。

比賽第一盤第一局詹家姐妹就驚險閃過4個破發點，雙方僵持2比2到第五局謝淑薇和斯特里柯娃連兩次破發，連續拿下5局6比2先下首盤。首盤詹家姐妹表現失常出現3次雙誤，沒能逼出破發點。第二盤「台捷組合」勢如破竹連拿4局，連上一盤已連拿9局送出「隱形蛋」後，詹家姐妹才保發止血。

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取得5比1的領先，謝淑薇和斯特里柯娃最後一局再次破發，以6比2、6比1晉級決賽。決賽對手將是第七種子組合捷克的荷瑞黛卡（Lucie Hradecka）和俄國的瑪卡洛娃(Ekaterina Makarova)。若能順利奪冠，將是謝淑薇繼2018印地安泉後，暌違近1年首次捧冠。

詹謝對決已經4次上演，上一次是在去年的印地安泉女網賽16強，謝淑薇剛好就是和斯特里柯娃合拍，激戰3盤帶走勝利最後還抱走冠軍。2013年廣州女網賽4強，謝淑薇和彭帥的「螃蟹組合」直落二詹家姐妹最後也如願冠軍。第一次則是在2007年桃園海碩盃，也是唯一一次的謝家姐妹對決詹家姐妹， 兩軍在決賽交手詹家姐妹3盤帶走冠軍。

▲▼詹詠然和詹皓晴。（圖／劉雪貞提供）

▲詹詠然和詹皓晴。（圖／劉雪貞提供）

關鍵字： 謝淑薇詹詠然詹皓晴
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