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杜拜女網賽／謝淑薇直落二奪冠　收下生涯第21冠

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▲▼ 謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

杜拜女網賽女雙決賽，謝淑薇和捷克搭檔斯特里柯娃(Barbora Strycova)，以6比4、6比4擊敗捷克的荷瑞黛卡（Lucie Hradecka）和俄國的瑪卡洛娃(Ekaterina Makarova)拿下冠軍，這也是謝淑薇生涯第21座WTA雙打冠軍。

首盤第二局對手發球局，謝淑薇就在網前奇襲截擊破發成功，先拉開到3比0領先。不過這一盤中段雙方連續3局互破交鋒相當激烈，不論在底線對抽或是網前都有好球出現，雙方4比4回到同樣的起跑點。5比4領先，謝淑薇更在關鍵時刻放一記小球，以Love Game破發6比4先下首盤。

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第二盤又是謝淑薇和斯特里柯娃先在第二局破發，又掀起連續3局的破發混戰，謝淑薇大範圍的跑動和靈活攻勢相當精彩，斯特里柯娃在底線表現也不差，兩人穩定性更勝一籌先來到4比1領先。第六局瑪卡洛娃和荷瑞黛卡逆轉保發後，兩人破發點逼出謝淑薇失誤追到3比4，接著保發4比4。

最後謝淑薇和斯特里柯娃保發5比4，更在對手發球局先取得2個賽末點，最後一記強力回擊對手無法反應，以兩個6比4拿下冠軍。

這座冠軍是謝淑薇生涯第21座WTA冠軍，只要再1冠就能追平日前宣布退休的莊佳容的22冠。目前台將最多冠選手，仍是手握30冠的詹詠然。

關鍵字： 謝淑薇
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