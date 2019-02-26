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李智凱體操世界盃奪金　盼新場館帶新希望東奧盡快達標

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▲李智凱，鞍馬王子。（圖／國體大提供）

▲李智凱坦言世界盃決賽前有點小緊張。（圖／國體大提供）

體育中心／綜合報導

「鞍馬王子」李智凱於23日在體操世界盃墨爾本站完美操作招牌的湯瑪士迴旋，最後拿下15.266分奪下金牌進帳30分奧運積分，26日他回到母校國體大參與新場館啟用典禮，坦言在墨爾本站時很緊張，「因為大家實力差不多，又是今年第一場比賽，還好上場就忘了緊張，希望下一站巴庫也能這麼順利。」

▲李智凱，鞍馬王子。（圖／國體大提供）

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▲李智凱參與母校體操館整建啟用儀式。（圖／國體大提供）

在去年的世界盃德國分站，李智凱首次挑戰6.5難度分的成套，就以總分15.508分奪金，接著今年2月來到澳洲墨爾本站，完美操作招牌的湯瑪士迴旋，最後拿下15.266分奪下金牌進帳30分奧運積分。

由於奧運資格採計3站最佳成績，再加上許多全能好手已透過世錦賽團體賽前三名取得資格，因此李智凱前進東京希望非常濃厚，對此李智凱表示，「當然希望越早達標越好，下一站3月10日去巴庫，希望像這次一樣這麼順利拿下金牌，這樣對自己就是一個保障。」

而母校國體大26日舉辦整建場地啟用典禮，因體操訓練場已使用30餘年，相關硬體設施老舊，因此特別從校務基金提撥整建經費1800萬元逐步改善，期盼能提供讓學生安心、放心、專心及專業的教學訓練場地，而對於新場地，李智凱也表示，「看到這裡的新環境很大改變，覺得新的開始有新的希望，不僅給自己更多希望，也給學弟妹向前的動力，大家一起努力向前。」

▲國體大整建體操場地，李智凱參與啟用典禮。（圖／國體大提供）

▲國體大整建體操場地，李智凱參與啟用典禮。（圖／國體大提供）

▲國體大整建體操場地，李智凱參與啟用典禮。（圖／國體大提供）

▲國體大整建體操場地。（圖／國體大提供）

關鍵字： 體操世界盃李智凱奪金國體大
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