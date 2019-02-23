體操世界盃／李智凱鞍馬連奪兩金　離奧運只差一步

▲李智凱。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

「鞍馬王子」李智凱23日下午在澳洲墨爾本舉行的體操世界盃分站賽，心臟依舊大顆完美操作招牌的湯瑪士迴旋，最後拿下15.266分奪下金牌進帳30分奧運積分，距離東京奧運只剩一步。

預賽14.9分排第二的李智凱決賽第四個上場，他把湯瑪士隔環打滾、湯瑪士倒立接湯瑪士，湯瑪士前進和後退等動作發揮到淋漓儘致，倒立旋轉完美落地拿到總分15.266分，力壓同樣以湯瑪士迴旋為主的長谷川智將，和15.233分的中國勁敵翁浩奪下金牌。和去年德國科特布斯站難度起評分6.500分，總分15.508的成績相比，李智凱這次分數較低，但表現依舊穩固，精彩可看性十足。

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由於奧運資格將採計3站最佳成績，再加上許多全能好手已透過世錦賽團體賽前三名取得資格，因此李智凱前進東京希望非常濃厚。

從2018年底李智凱奪金的德國科特布斯開始，到2020年一共有8站世界盃分站賽。最後將計算每位選手最好的3站成績計算，每個項目只有1位選手能夠用此方式取得2020東京奧運資格。 李智凱去年在德國奪金拿到30分積分，墨爾本又奪金再加30分，已經離東京奧運不遠。

不過假使之後幾站下來，有其他鞍馬選手最後累計與李智凱同分，雙方將以tiebreak計算爭取最後資格。除了用分站賽的方式取得資格，若在今年體操世錦賽拿下單項前3，同樣也能晉級奧運。