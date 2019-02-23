運動雲

> >

體操世界盃／李智凱鞍馬連奪兩金　離奧運只差一步

ETtoday運動雲

▲▼李智凱。（圖／達志影像／美聯社）

▲李智凱。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

「鞍馬王子」李智凱23日下午在澳洲墨爾本舉行的體操世界盃分站賽，心臟依舊大顆完美操作招牌的湯瑪士迴旋，最後拿下15.266分奪下金牌進帳30分奧運積分，距離東京奧運只剩一步。

預賽14.9分排第二的李智凱決賽第四個上場，他把湯瑪士隔環打滾、湯瑪士倒立接湯瑪士，湯瑪士前進和後退等動作發揮到淋漓儘致，倒立旋轉完美落地拿到總分15.266分，力壓同樣以湯瑪士迴旋為主的長谷川智將，和15.233分的中國勁敵翁浩奪下金牌。和去年德國科特布斯站難度起評分6.500分，總分15.508的成績相比，李智凱這次分數較低，但表現依舊穩固，精彩可看性十足。

請繼續往下閱讀...

由於奧運資格將採計3站最佳成績，再加上許多全能好手已透過世錦賽團體賽前三名取得資格，因此李智凱前進東京希望非常濃厚。

從2018年底李智凱奪金的德國科特布斯開始，到2020年一共有8站世界盃分站賽。最後將計算每位選手最好的3站成績計算，每個項目只有1位選手能夠用此方式取得2020東京奧運資格。 李智凱去年在德國奪金拿到30分積分，墨爾本又奪金再加30分，已經離東京奧運不遠。

不過假使之後幾站下來，有其他鞍馬選手最後累計與李智凱同分，雙方將以tiebreak計算爭取最後資格。除了用分站賽的方式取得資格，若在今年體操世錦賽拿下單項前3，同樣也能晉級奧運。

▲▼李智凱。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 李智凱
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

正妹警遭影射性愛影片網路瘋傳　她超痛心！決定告到底

熱門新聞

杜拜女網賽／謝淑薇直落二詹家姐妹進決賽　爽奪詹謝大戰3連勝

曲球別揮棒！喬丹打職棒趣事多　捕手為他偷打暗號

沖繩現場／王柏融敲三壘安打　廣島名將：沒有全壘打？

雷納德關鍵抄截迪羅臣　林書豪砍11分助暴龍7連勝

沖繩現場／王柏融不畏廣島洋投！敲出深遠三壘安打

暴龍剩餘場次全聯盟最輕鬆　有利林書豪創佳績拚季後賽

讀者回應

﻿

最新新聞

1位紹連續大三元紀錄中斷

2吳永盛加盟首秀　夢想家退香港

3體操世界盃李智凱鞍馬奪金

4HBL女子組　永仁、南山闖4強

5鄭澔95球完封　普門將強碰平鎮

熱門新聞

1杜拜女網賽謝淑薇直落二詹家姐妹

2喬丹打職棒　爆捕手為他偷打暗號

3王柏融敲三壘安打　廣島名將：沒全壘打？

4雷納德關鍵抄截　暴龍強取7連勝

5王柏融不畏廣島洋投！敲三壘安打

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

味全龍重返職棒　 領隊與總教練3月底出爐

西武60歲監督示範　陳傑憲：不輸年輕選手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366