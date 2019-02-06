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前進奧運／師徒都獲精英獎　林育信盼「炒米粉」達到很讚金牌

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▲▼ 運動精英獎,最佳教練獎,最佳男運動員,李智凱,林育信。（圖／記者謝孟儒攝）

▲運動精英獎,最佳教練獎、最佳男運動員李智凱與林育信。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

2018年印尼雅加達亞運中，寫下輝煌紀錄的莫過於是體操項目，中華代表團在男子體操項目斬獲2金、1銀、1銅，橫掃1260萬新台幣的獎金，男子體操隊成為獎金榜最大贏家，不過教練林育信更將重頭戲擺在2020年的東京奧運。

世大運金牌李智凱表現持續穩定進步，靠著招牌「湯瑪仕迴旋」沒有任何失誤，並且難度分提升到6.3分，拿下15.400分的高分奪下金牌，這也是我國在亞運體操史上的首面金牌，唐嘉鴻在單槓項目奪金、地板項目奪銀，陳智郁也在吊環摘銅，成績相當斐然。

▼2018雅加達亞運男子體操鞍馬金牌李智凱。（圖／記者李毓康攝，下同）

▲▼2018雅加達亞運,男子體操,鞍馬,金牌,李智凱。（圖／記者李毓康攝）

其中李智凱後又在世界盃德國科特布斯站鞍馬奪金，在107年體育運動精英獎中獲得最佳男運動員，希望2020年可以再站在這邊，小時候前進奧運是夢想，現在是一件快要達到的事情，變成很實際。」現在的目標要提高自己知名度，由於東京奧運體操單項參賽資格，取世界盃分站3站最佳成績，如果能持續摘金，最快3月就可以獲得奧運資格。

教練林育信也獲得體育運動精英獎中獲得最佳教練，「這一獎項可說是等了16年。」也談到李智凱和唐嘉鴻的穩定成長，「希望拿到下一個世錦賽，並在奧運會上夠強，機率就很大，和唐嘉鴻是我們雙保險，希望他們都保持健康，相信2020年最輝煌，2019世錦賽鞍馬冠軍就拿到東京奧運資格了，希望奧運湯瑪士迴旋（炒米粉），達到一個奧運等級的、很讚的金牌。」

▲▼2018雅加達亞運,男子體操,鞍馬,金牌,李智凱。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 李智凱林育信體操鞍馬菁英獎東奧
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