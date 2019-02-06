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要成為世界無敵　李智凱難度還要往上加

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▲李智凱。（圖／記者李毓康攝）

▲李智凱。（圖／記者李毓康攝）

記者張克銘／綜合報導

去年在雅加達亞運鞍馬項目奪金的李智凱，下個目標就是2020年的東京奧運，李智凱的教練林育信表示，李智凱若要稱霸世界，一定要把難度再往上加，因此2019年李智凱能夠進步到什麼程度，值得令人期待。

從2017年開始，李智凱經歷世大運奪金，亞運以15.400分奪下金牌，持續展現高水準演出，動作甚至連外國選手都開始模仿。李智凱連續在世大運、亞運摘金，除了成績出色外，李智凱所挑戰的動作難度也越來越高。

▲李智凱。（圖／記者李毓康攝）

▲李智凱。（圖／記者李毓康攝）

2018年雅加達亞運，李智凱狀況調整到最顛峰，先前個人全能與團體賽事分數都一直維持在15分以上，到了鞍馬決賽李智凱面對中國兩大高手夾擊下，依然頂住壓力，賽前設定的6.3難度做到極致完美，最終15.400的分數終於讓李智凱獲得首面亞運的獎牌，這一面牌就是金牌。

李智凱並非是天才型選手，林育信教練就曾表示，李智凱過去較欠缺心理素質，甚至一度想出是否要讓他在百貨公司表演體操的想法。與「臭屁強」黃克強相比，李智凱從小總是屈居第二名，並不算天才型選手，反而靠著苦練彌補站上世大運和亞運舞台。

▲李智凱。（圖／記者李毓康攝）

▲李智凱。（圖／記者李毓康攝）

完成亞運奪金後，李智凱下一步將要挑戰東京奧運，教練林育信也表示：「接下來要準備東京奧運，因此還要加一個難度，ㄧ定要掌握到6.5、6.6起評分，如果能夠掌握就能稱霸世界，期許2020拿下獎牌。」

李智凱儘管成名後獲多家廠商贊助，並且擁有挑戰世界的超強實力，但李智凱仍舊是那個謙虛的那男孩，還經常在IG上回復粉絲留言，讓人倍感親切，可說是最平民的巨星。
 

關鍵字： 李智凱雅加達亞運亞運體操亞運中華隊
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