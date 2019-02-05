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亞運的浪漫感動　東京奧運還看得到體操媽媽

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▲丘索維金娜。（圖／記者李毓康攝）

▲丘索維金娜。（圖／記者李毓康攝）

記者張克銘／綜合報導

雅加達亞運女子跳馬項目中，唯一讓所有觀眾都起身鼓掌的莫過於已經43歲的烏茲別克體操媽媽丘索維金娜(Oksana Aleksandrovna Chusovitina)，雖然最後僅獲得銀牌，但她奮戰的故事相當動人，也直言東京奧運絕對還會再戰下去。

從1992年首度踏入奧運殿堂開始，一共橫跨四分之一個世紀，體操選手大多相當早就退役，但丘索維金娜至今曾參加過6次奧運和10次世錦賽，其她選手都退休了，丘索維金娜依然還站在場上奮戰，雅加達亞運與一群年輕的體操選手同台，丘索維金娜的身材依然保持相當出色。

41歲體操老將丘索維金娜。（圖／達志影像／美聯社）

▲體操老將丘索維金娜。（圖／達志影像／美聯社）

丘索維金娜原本在1996年的亞特蘭大奧運後就宣布退役，但結婚兩年後生下兒子阿里舍，不幸的是，阿里舍3歲時被診斷出患了白血病，為了自己的兒子的病，丘索維金娜必需復出賺錢來治兒子的病，2002年釜山亞運復出，此時已經27歲的她，一舉拿下地板及跳馬金牌。

丘索維金娜為了治療兒子舉家搬到德國，2008年披上德國戰袍出賽北京奧運，她已經成為歷史上首位五度參加奧運的選手，並拿下全能第9名，對當時的德國來說，這是20年來最好的成績，另外還有跳馬亞軍，「你未痊癒，我不敢老」也成為丘索維金娜與兒子最動人的故事。

▲體操老將丘索維金娜。（圖／達志影像／美聯社）

▲體操老將丘索維金娜。（圖／達志影像／美聯社）

2014年，丘索維金娜開心表示，兒子的癌細胞已經不見了，卸下了經濟的重擔後重返烏茲別克，41歲的邱索維金娜第七度出征奧運，43歲丘索維金娜還在體操界奮鬥，並還參加雅加達亞運，當她第一跳跳出14.350的高分，全場觀眾紛紛起立鼓掌，為這名老將的表現而喝采。

紐約時報曾報導丘索維金娜與兒子之間的互動，兒子曾跟媽媽表示不要一直做那危險的動作，一直希望媽媽能夠好好的睡覺，不過丘索維金娜在上屆奧運結束後揚言要第8度參加奧運，也許在2020年東京奧運，我們依然還可以看到體操媽媽在奧運場上現身。
 

關鍵字： 體操媽媽東京奧運丘索維金娜
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