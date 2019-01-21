運動雲

> >

澳網／氣到把拍子砸成粉碎　第4種子茲維列夫遭淘汰

ETtoday運動雲

▲茲維列夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲茲維列夫。（圖／達志影像／美聯社）

記者張克銘／綜合報導

澳網第4種子德國小將茲維列夫(Alexander Zverev)，在16強遭到加拿大重砲羅尼克(Milos Raonic)擊潰，還讓茲維列夫氣到把拍子都砸到粉碎，最終仍以1比6、1比6、6比7(5)敗北。

「頂級小鮮肉」茲維列夫過去在大滿貫總是被批評為軟手王，但在2018賽季大豐收拿下ATP年終賽冠軍，法網更是連續3戰打了5盤大戰，8強寫下生涯大滿貫最佳成績。

▲羅尼克。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅尼克。（圖／達志影像／美聯社）

澳網原本是期待滿滿的一次大賽，但16強面對羅尼克，羅尼克全場15記Ace球，一發贏球率高達80%，加上45個致勝球，打的讓茲維列夫毫無還手之力，直落3把頂級小鮮肉淘汰出局。

其中前兩盤茲維列夫吃了2個1比6，茲維列夫回到休息的地方時氣的把自己的拍子砸的粉碎。也可看出本場比賽茲維列夫的挫折。

羅尼克賽後表示：「我今天表現相當不錯，我試圖努力保持沈穩，我為我自己的表現而自豪。」羅尼克下一仗將碰上普耶(Lucas Pouille)與柯里奇(Borna Coric)的勝方。
 

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 澳網茲維列夫
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

痴漢攻陷北捷？捷運熱褲妹「霸氣坐姿」登日網 引3000網友熱議

推薦閱讀

澳網／網壇世代交替？　西西帕斯擊敗費爸一戰成名

澳網／費德勒真的不行了？　連兩大賽都倒在16強

澳網／美國帝亞佛伊爆冷　淘汰第5種子安德森

排球女神莎賓娜　「真愛神出來」獻大銀幕處女作

熱門新聞

影／申辦成功　2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

中職／林智勝簽下1加1年合約　月薪在40萬元左右　

亞足賽／4分鐘連趕2球破魔咒　大陸2比1逆轉退泰國挺8強

澳網／被謝淑薇打到洩氣摔拍　　大坂直美：不知球會打到哪

洋基交易葛雷「延遲」　因紅人無法完成延長合約

中職／鄭凱文減薪剩50萬月薪　陳文杰、陳柏豪加薪

讀者回應

﻿

最新新聞

1準備旅外　林逸達拚身價轉先發

2戴資穎小編開譙酸民

3Reebok 打造豬年限定PUMP FURY

4棒協等北市體育局回覆辦奧運資格賽

5味全龍復活　紀榮家：準備好再挑戰

熱門新聞

12020東京奧運最終資格賽在台北舉行

2林智勝簽下1加1年合約　月薪約40萬

3亞足賽大陸2比1退泰國挺進8強

4大坂直美：不知謝淑薇球打到哪

5交易葛雷延遲　因紅人延長合約

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366