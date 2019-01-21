澳網／氣到把拍子砸成粉碎　第4種子茲維列夫遭淘汰

▲茲維列夫。（圖／達志影像／美聯社）

記者張克銘／綜合報導

澳網第4種子德國小將茲維列夫(Alexander Zverev)，在16強遭到加拿大重砲羅尼克(Milos Raonic)擊潰，還讓茲維列夫氣到把拍子都砸到粉碎，最終仍以1比6、1比6、6比7(5)敗北。

「頂級小鮮肉」茲維列夫過去在大滿貫總是被批評為軟手王，但在2018賽季大豐收拿下ATP年終賽冠軍，法網更是連續3戰打了5盤大戰，8強寫下生涯大滿貫最佳成績。

▲羅尼克。（圖／達志影像／美聯社）

澳網原本是期待滿滿的一次大賽，但16強面對羅尼克，羅尼克全場15記Ace球，一發贏球率高達80%，加上45個致勝球，打的讓茲維列夫毫無還手之力，直落3把頂級小鮮肉淘汰出局。

其中前兩盤茲維列夫吃了2個1比6，茲維列夫回到休息的地方時氣的把自己的拍子砸的粉碎。也可看出本場比賽茲維列夫的挫折。

羅尼克賽後表示：「我今天表現相當不錯，我試圖努力保持沈穩，我為我自己的表現而自豪。」羅尼克下一仗將碰上普耶(Lucas Pouille)與柯里奇(Borna Coric)的勝方。

