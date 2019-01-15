排球女神莎賓娜　「真愛神出來」獻大銀幕處女作

▲哈薩克莎賓娜。(圖／中華排協提供)



記者張克銘／綜合報導

近期上映的電影「真愛神出來」，除了有台灣的吸睛銀幕情侶檔林柏宏、簡嫚書，還有曾在2014年亞青女排賽轟動全台的哈薩克的12頭身排球女神莎賓娜客串演出，是她首次獻出大銀幕處女作。

2014年亞青女排賽，莎賓娜橫空出世，大眼、皮膚白皙，擁有如模特兒的身材，讓台灣觀眾為之瘋狂、為之著迷，加上傳媒間的熱烈報導下，莎賓娜的個人IG從300人激增到30萬人，許多觀眾買票進場只為一睹與排球女神相遇，讓很多人大呼「戀愛了」。

▲排球女神莎賓娜(左二)獻出大銀幕處女作。（圖／影市堂提供）

恰巧當時《真愛神出來》劇組正在苦思尋找「愛神」一角的煎熬時刻，而「排球服」對這部戲和廣大的男性觀眾來說，絕對是相當重要的象徵信物，如果能請到莎賓娜這位排球界女神來飾演愛神，簡直就是上天給的禮物！因此製作團隊花了半年時間不斷EMAIL往返，告訴她「這是一個真正的電影劇組」，也托台灣粉絲的福，好不容易在國家隊緊湊行程中撥出時間，終於在2015年的情人節盼到女神降臨！

莎賓娜來台共三天拍攝期，劇組用心準備英文和俄文版劇本給莎賓娜背台詞，飾演雞排妹鄭家純男友的NAT，是來自新加坡的知名歌手，由他幫忙與莎賓娜溝通、協助她進入劇情，在一大堆特效團隊的包圍之下，莎賓娜雖然是第一次演戲，但是在鏡頭前說出台詞、吊鋼絲、在攝影棚裡不斷發球，還要從高台一躍而下，女神莎賓娜都樣樣都很輕易上手，也很親切配合各種要求，而且運動員神經讓她對所有特技動作都應付自如，拍攝工作迅速地全部完成。

▲排球女神莎賓娜(中)獻出大銀幕處女作。（圖／影市堂提供）

當天與女主角簡嫚書一起拍攝完成之後，男主角林柏宏趁機以白馬王子之姿出現獻花，想一窺女神真面目，還用一口流利英文打招呼，直說「本人好高喔」、「跟電視上看得一樣可愛耶」，開心之餘也沒忘記「正宮」簡嫚書，兩人打情罵俏、感情超好，親密程度讓女神還私下探問導演八卦「他們戲外也是一對嗎？」，林柏宏還神秘兮兮回說「之後再告訴妳」！

想一睹女神莎賓娜的首次大銀幕處女作，「真愛神出來」現正於台北喜樂時代影城熱映中，想知道更多詳情請上臉書搜尋「真愛神出來」。