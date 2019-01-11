52歲繼續踢　三浦知良與球隊續約一年

▲三浦知良。(圖／翻攝自YouTube)

記者張克銘／綜合報導

下個月就將滿52歲的日本足球傳奇三浦知良，他與日本橫濱FC簽約續約，確定下個球季會繼續在場上奔馳，這將是他第34個職業球季。

三浦知良於1982年離開校園，一個人前往巴西追尋自己的足球夢想，1986年在巴西球隊山度士正式出道，直到1990年回到日本發展，期間還曾跑道義甲踢球，之後有效力過京都不死鳥、神戶勝利船等J聯盟球隊。

職業生涯豐富外，就連國家隊紀錄也相當輝煌，1990年首次為日本隊出賽，在日本國家隊出場89場攻進55球，留下日本國家隊第2進球的紀錄，更曾在2012年代表日本參加五人制的比賽。此外廣受玩家歡迎的FIFA 19，這幾年隨著世界足壇的演進，遊戲不知不覺從1990年代也走到了2018年，而其中能夠從FIFA 96橫跨到FIFA 19的只有一人，就是日本傳奇三浦知良。

▲三浦知良是日本足球名將。(圖／達志影像／美聯社)

三浦知良還保有一個紀錄，2017年3月日乙聯賽中射破群馬，以50歲又14日刷新史上最年長球員的入球紀錄。上個球季三浦知良僅出賽9場沒有進球。

除了三浦知良外，日本另一名老將中村俊輔也與磐田山葉續約1年，合約到期後將會是41歲，這名以自由球聞名的好手，上個賽季16場出賽沒有進球。

