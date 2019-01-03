亞足賽／菲律賓有大膽的執行力　逐步超越台灣足球

▲菲律賓男足。（圖／取自AFC）

記者張克銘／綜合報導

菲律賓足球這幾年的進步，看在台灣眼裡恐不是太好受，菲律賓男足即便實力可能還是差亞洲一截，但至少也完成了參加亞洲盃的成就，對於近一步提升國家對足球的熱愛仍有幫助，而若要談到菲律賓足球給台灣的啟示，就是大膽的執行力。

菲律賓最受歡迎的運動絕對是籃球，足球就算國家隊出賽，球場也是常塞不滿，但菲律賓足協並未就此放棄，他們決定要吸引人們觀看就要先求戰積，但先天不足的情況要如何提升？菲律賓就從海外歸化球員開始找起。

▲台足這幾年逐漸被菲律賓超過。（圖／記者張克銘攝，下同）

2009年菲律賓商人帕拉米(Dan Palami)成為國家隊經理人後，推出100計畫，目的要將菲律賓男足排名提升到100名，有了海外歸化球員，使得菲律賓男足成績有近一步提升，之後菲律賓更發展職業聯賽，近幾年在亞冠的會外賽都可看到菲律賓的球隊征戰，近幾年更獲得集團投資聯賽，要打造全新的Philippine Premier League，希望能將足球聯賽植入到菲律賓人民心中。

本次菲律賓為了亞洲盃一共找了21名歸化球員，更找來名帥艾瑞克森(Sven-Göran Eriksson)執教，就是希望能藉由這次亞洲盃，好好振奮菲律賓對足球的激情，並希望讓足球成為菲律賓受歡迎的運動。

▲菲律賓男足總教練艾瑞克森。（圖／達志影像／美聯社）

雖然亞洲盃菲律賓前景堪慮，不過這股從2009年開始的風暴，也著實影響了菲律賓足球的面貌，比較起台灣，菲律賓的大膽與出色的執行力，也替國家足球發展開創出新局。

