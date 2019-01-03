運動雲

> >

亞足賽／菲律賓有大膽的執行力　逐步超越台灣足球

ETtoday運動雲

▲菲律賓男足。（圖／取自AFC）

▲菲律賓男足。（圖／取自AFC）

記者張克銘／綜合報導

菲律賓足球這幾年的進步，看在台灣眼裡恐不是太好受，菲律賓男足即便實力可能還是差亞洲一截，但至少也完成了參加亞洲盃的成就，對於近一步提升國家對足球的熱愛仍有幫助，而若要談到菲律賓足球給台灣的啟示，就是大膽的執行力。

菲律賓最受歡迎的運動絕對是籃球，足球就算國家隊出賽，球場也是常塞不滿，但菲律賓足協並未就此放棄，他們決定要吸引人們觀看就要先求戰積，但先天不足的情況要如何提升？菲律賓就從海外歸化球員開始找起。

▲中華隊2014菲律賓和平盃（圖／記者張克銘攝，下同）

▲台足這幾年逐漸被菲律賓超過。（圖／記者張克銘攝，下同）

2009年菲律賓商人帕拉米(Dan Palami)成為國家隊經理人後，推出100計畫，目的要將菲律賓男足排名提升到100名，有了海外歸化球員，使得菲律賓男足成績有近一步提升，之後菲律賓更發展職業聯賽，近幾年在亞冠的會外賽都可看到菲律賓的球隊征戰，近幾年更獲得集團投資聯賽，要打造全新的Philippine Premier League，希望能將足球聯賽植入到菲律賓人民心中。

本次菲律賓為了亞洲盃一共找了21名歸化球員，更找來名帥艾瑞克森(Sven-Göran Eriksson)執教，就是希望能藉由這次亞洲盃，好好振奮菲律賓對足球的激情，並希望讓足球成為菲律賓受歡迎的運動。

▲菲律賓男足總教練艾瑞克森。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓男足總教練艾瑞克森。（圖／達志影像／美聯社）

雖然亞洲盃菲律賓前景堪慮，不過這股從2009年開始的風暴，也著實影響了菲律賓足球的面貌，比較起台灣，菲律賓的大膽與出色的執行力，也替國家足球發展開創出新局。
 

關鍵字： 亞足賽菲律賓男足台灣男足
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

要價8萬塊的「整人」玻璃杯！？　一個手滑噴飛...心臟直接跳出來

推薦閱讀

亞足賽／台灣足球想效法日本　三個態度是關鍵

亞足賽／本屆亞洲盃十大關注球星-西亞五虎

亞足賽／本屆亞洲盃十大關注球星-東亞五虎

亞足賽／南韓要說服北韓　一起申辦2030世界盃

熱門新聞

中職／不只黃浩然　富邦悍將再找日職投捕教練

前HBL人氣王涉騙財！男密友控裸體調情　手握私密照曝光

中職／朱偉銘加入富邦　原二軍體能教練接掌一軍

BWF精選年度五大好球　戴資穎進攻讓張蓓雯使出一字馬救球

中職／林恩宇升一軍教練　中信兄弟一二軍牛棚教練互換

若今夏留不住雷納德　美媒預估暴龍將交易羅瑞徹底重建

讀者回應

﻿

最新新聞

1孫興慜再離隊拼冠：對熱刺感到抱歉

2吳昇峰吞敗　崇越擠下合庫返第一

3中學五人花蓮上騰首參賽有速度優勢

4周琦聯手郭艾倫太夢幻引發遐想

5林志傑轟本季次高19分

熱門新聞

1不只黃浩然　富邦找日職投捕教練

2前HBL球星　遭爆騙財

3朱偉銘入富邦　原二軍體教接一軍

4戴資穎進攻讓張蓓雯使出一字馬救球

5林恩宇升一軍　中信一二軍牛棚教練互換　

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

中日會長盃青少棒　日本球員體驗腳底按摩

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366