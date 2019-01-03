亞足賽／台灣足球想效法日本　三個態度是關鍵

▲日本國家隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者張克銘／綜合報導

日本男足貴為亞洲強權，甚至在世界上也不容小覷，台灣足球過往主事者大多都表態向日本學習，而日本人善於計畫，並總能團結一致達成目的，比起基層教材、基層發展，計畫力與團結力可能才是台灣該學習的。

日本足球過往也曾陷入到爭成績的迷思裡，但在著名的杜哈悲劇後，日本開始普遍推廣基層足球，大力發展校園足球與俱樂部青訓的培養，加上有效的宣傳計畫，讓日本不斷湧出許多足球的人才。

▲日本新一代人才不斷湧出。（圖／達志影像／美聯社）

有人才之外，國家隊成績是給國內民眾的一項觀察指標，1998年日本踢進首次世界盃決賽圈，加上2002年爭辦世界盃成功，在這兩項大賽中培養了一群足球迷，有了觀眾後接連帶動國內J聯盟聯賽的發展與氣勢，也讓日本搖身一變成為亞洲足球強權，後面的目標更是放眼世界。

其實日本足球的發展就跟許多足球強國一樣，注重青訓、基層，近一步強化球員、教練的技戰術，但日本憑藉著計畫、團結、執行力三個態度，一步步達成目標才有現在深厚的足球底蘊，這絕非一昭一夕就能夠有立竿見影的效果。

▲台灣足球需要更多的陳柏良。(圖／記者張克銘攝)

台灣近幾年希望能夠學習日本，引進了講師、教材，但無奈的是民族性的不同，結果也會不同，台灣基層推廣缺少計畫，即便有不錯的計畫但談到團結就是台灣的短處了，連帶也影響執行力，因此台灣足球想要效法日本，恐怕問題不是在計畫上，而是先要改變態度。

