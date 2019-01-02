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亞足賽／本屆亞洲盃十大關注球星-西亞五虎

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▲效力俄超喀山紅寶石的伊朗球星阿茲蒙(Sardar Azmoun)（圖／路透）

▲阿茲蒙(Sardar Azmoun)。（圖／路透）

記者張克銘／綜合報導

亞洲盃將在1月5日開踢，幾個有望奪冠的強國陣中都ㄧ定有知名球星坐鎮，以下將介紹亞洲盃十大球星。

伊朗（Sardar Azmoun）

有西亞伊布之稱的阿茲蒙，目前效力俄羅斯喀山魯賓，阿茲蒙曾經一度與國家隊關係緊張因此退出國家隊，不過近幾年回心轉意重返國家隊，依然還是國家隊的進球機器。

澳洲（Mathew Ryan）

澳洲門神萊恩，是澳洲上屆亞洲盃能夠奪冠的關鍵人物，雖然只有184公分，不過萊恩反應能力可說是世界級，在英超賽場上也有不俗的發揮。

▲澳洲門將萊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲門將萊恩。（圖／達志影像／美聯社）

阿聯酋（Ahmed Khalil）

阿聯酋的卡利，擁有相當敏銳的進球嗅覺，更曾在2015年當選亞洲足球先生，而他個人在國家隊進球效率高達50%，這次身為地主國的球員，依然需要卡利的進球能力。

卡達（Akram Afif）

阿費夫是卡達海外培訓計畫的重點人物，2016年效力西甲比亞雷亞爾後，實力也快速成長，至今替卡達出賽34場攻進11球，在國內人氣也相當旺。

▲烏茲別克艾哈邁多夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏茲別克艾哈邁多夫。（圖／達志影像／美聯社）

烏茲別克（Odil Ahmedov）

效力於上海上港的艾哈邁多夫，凶狠的鏟斷與暴力遠射是著名標誌，對於近況不佳的烏茲別克而言，老將艾哈邁多夫在陣中依然有穩定軍心的作用。
 

關鍵字： 亞足賽亞洲盃Sardar AzmounMathew RyanAhmed KhalilAkram Afif
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