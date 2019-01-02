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亞足賽／本屆亞洲盃十大關注球星-東亞五虎

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▲熱刺孫興慜。（圖／路透）

▲熱刺孫興慜。（圖／路透）

記者張克銘／綜合報導

亞洲盃將在1月5日開踢，幾個有望奪冠的強國陣中都ㄧ定有知名球星坐鎮，以下將介紹亞洲盃十大球星。

日本長友佑都

在日本眾多老將都未能選手亞洲盃23人名單，長友佑都依然屹立不搖，即便已經32歲，但長友佑都依然是日本進攻、後防上的重心人物。

日本吉田麻也

目前效力於英超南安普頓的吉田麻也，是亞洲唯一1個立足英超的後衛，吉田麻也已經是亞洲盃三朝元老，本次肯定希望重演2011年的奪冠畫面。

▲▼2018世足賽, 比利時VS日本。長友佑都(Yuto Nagatomo)（圖／路透社）

▲長友佑都(Yuto Nagatomo)。（圖／路透社）

中國武磊

2018球季武磊在中超轟進27球，破外援球員十年壟斷神射手的獎項，可見武磊的進球能力，不過在國家隊武磊表現並不如預期，本次亞洲盃要證明那些質疑的聲音是錯誤的。

南韓奇誠庸

至今已經為南韓國家隊出賽超過100場的奇誠庸，上一屆亞洲盃用盡全力但可惜決賽還是敗給澳洲，本屆奇誠庸已經表示賽事結束後將會退出國家隊，因此亞洲盃奪冠是奇誠庸的唯一目標。

▲中國武磊。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國武磊。（圖／達志影像／美聯社）

南韓孫興慜

亞洲一哥孫興慜，可說是南韓最強的一把利刃，尤其在比賽尾聲孫興慜的發揮更是可怕，南韓已經59年未在亞洲盃奪冠，孫興慜雖然缺席小組前2場賽事，但肯定會在本屆亞洲盃幫助南韓力拚冠軍。
 

關鍵字： 亞足賽亞洲盃孫興慜長友佑都吉田麻也武磊
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