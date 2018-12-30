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基層足球俱樂部牽線　東京都少年足球連盟來台交流

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▲東京都少年聯盟。（圖／彭善豪提供）

▲東京都少年聯盟。（圖／彭善豪提供）

體育中心／綜合報導

12月27日至30日，透過長期在台北深耕基層足球人口的Lion足球俱樂部牽線，日本東京都少年足球連盟帶了一支U12球隊來台，與台北、新竹地區的球隊進行交流賽。

目前東京都少年足球連盟已經和台北區訓練中心、新竹東興國小、新竹宇宙聯等球隊踢過。東京都連盟的教練提到，台灣小球員勇於嘗試，也會透過傳球組織進攻。其中印象深刻的部分是球員很有拼勁，不管是台北還是新竹，球員在防守時都很積極去壓迫，並試著去搶到球。不過，這幾場下來，台灣小球員通常都要花比較多的時間才能掌握比賽節奏，在防守壓迫、傳球的速度上，也差了日本一截。

▲東京都少年聯盟。（圖／彭善豪提供）

▲東京都少年聯盟。（圖／彭善豪提供）

「其實這年紀的小朋友，因為剛進入發育期，會因為身體成長的速度不同，對於足球技巧和觀念的掌握度也會不一樣。台灣的話，球員在處理球的速度上的確有一點慢，但從動作上來看，有些防守上想法－像是拼搶和攔截的觀念都不錯，如果身體能更早一點啟動的話，壓力反而會在日本球員這邊。」

關於這一點，台北訓練中心的教練提到，兩邊除了技術與觀念，在球隊想法上的連結強度也有些不同。

「這批東京都連盟的小球員身體素質好，腳下技術也很好，逼搶和壓迫速度很快，台北的球員花了一點時間才適應他們的節奏。一開始，我們球員在場上比較安靜，彼此之間沒有『溝通』，被對方找到很多進攻的機會。後來上場的成員有注意到這點，才漸漸發揮出平常練習的成果。」

不管是台北還是新竹，教練團都有提到強度的差距問題。現在台灣的基層足球教練都有意識到，台灣的比賽和訓練強度與國際有一段距離，都會設法增加訓練強度，想辦法讓球員持續記住國際交流實戰時的比賽節奏。但只能先盡量做到讓訓練接近國際交流的實戰強度，還是有些差別。另外，從幾個比較優秀的日本選手身上可以看見，他們可以判斷場上狀況，身體也能很自然地做出反應。如何閱讀比賽，並隨之做出相應的動作，是接下來台灣育成年代的重要課題。
 

關鍵字： 東京都少年聯盟足球
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