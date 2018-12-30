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亞足賽／越南23人名單　24國中最年輕也最矮

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▲越南男足。(圖／達志影像／美聯社)

▲越南男足。(圖／達志影像／美聯社)

記者張克銘／綜合報導

越南男足在2018年迎來爆發性成長，其中最重要的就是大量的啟用年輕球員，而在亞洲盃的23人名單，越南平均年齡23.14歲是24國中最年輕，平均身高175公分也是24國最矮。

2017年越南迎來新任的南韓主帥樸恆緒，過往他曾擔任希丁克(Guus Hiddink)執教南韓時的助理教練，2018年在樸恆緒帶領下，迎來了越南男足的爆發，U23亞洲盃、亞運、鈴木盃的好成績，世界排名更衝上100名，樸恆緒更被視為越南國家英雄。

越南的23人名單中，有22人是1990年後出生的，更有7人是1997年出生，也可見越南本次就是要用年輕球員來一決勝負，繼續延續2018年的青春風暴。

▲越南男足。(圖／達志影像／美聯社)

▲越南男足。(圖／達志影像／美聯社)

在身高部分，越南身高也是24國最矮的一隊，越南23人中有6人在170公分以下，雖然越南整體身高不高，不過腳下的技術相當不錯，也是越南近幾年球風的特點。

亞洲盃越南分組分在D組，與伊朗、伊拉克、葉門同組，雖然分組籤表頗硬，但越南在年輕球員不斷冒出的情況下，全國上下肯定是對這支國家隊有高度的信心，越南男足在亞洲盃確實值得期待。

越南男足過往在亞洲盃最好的成績是1956、1960年，但當時是南越男足身份應戰，都拿下第4名的成績。
 

關鍵字： 越南男足亞足賽
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