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亞足賽／新世代的日本代表隊　賭上一切「奪回寶座」

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▲大迫勇也。（圖／路透社）

▲大迫勇也。（圖／路透社）

文／左耳特稿

擁有最多四座亞洲盃的王者日本隊，將這次大賽視為「王位奪回戰」，俄羅斯世足賽後，日本隊經過球員世代交替並在新任教練森保一整頓下，集合過去有優異表現的吉田麻也、柴崎岳、大迫勇也等，與年輕選手們補強融合。本屆亞洲盃就看新世代的日本隊如何表現，是否能奪下首座在日本教練帶領下的亞洲盃冠軍。

這支新舊融合的日本隊，依舊不少俄羅斯世足賽熟面孔。被日本隊視為隊上的「心臟」柴崎岳，擁有極佳視野能力，與遠藤航、老將青山敏弘搭配中場位置。青山敏弘雖然被點出年紀較長，但準確的橫向傳導將是他發揮之處。而中場陣中年輕小將守田英正在賽前雖然因傷而替換，同樣因傷替換的還有中島翔哉。說起森保JAPAN注目選手，非中島翔哉、南野拓實、堂安律三人莫屬，自俄羅斯世足賽後的國際比賽中，這三人的優異表現是大家有目共睹。

▲▼日本友誼賽3比0勝巴拿馬,日本男足,日本國家隊 ,森保一 。（圖／達志影像／美聯社）

▲森保一。（圖／達志影像／美聯社）

過去效力大阪櫻花，具備球技與外型的南野拓實，很可惜沒有外籍教練緣，總與國家隊擦肩而過。這次將站上攻擊中場位置，在國際大賽上展現實力，目前已累積4分的高分令他成為森保JAPAN得分王。以4-2-3-1陣型為主的日本隊，兩側將會擺上擅長右腳的伊東純也與左腳的堂安律，前鋒則是大迫勇也。台灣球迷對他相信並不陌生，在俄羅斯世足賽呼聲極高的他，更被日本媒體整理出，過去12場亞洲賽事戰績「8勝4平」幾乎有大迫勇也就沒有吞過敗績代表，很有可能是「王位奪回戰」幸運星。

日本隊出賽亞足賽的第一戰對上土庫曼，將在1月9日晚間七點登場，英國博弈公司目前已開出賠率1.06倍，相較土庫曼的26.00倍更被國外球迷看好。除了大迫勇也沒在亞洲賽事落敗的「迷信」外，另一個也頗受關注的「迷信」則是日本代表隊自1988年出賽亞洲盃以來，初戰也從未落敗。
 

關鍵字： 亞足賽日本男足森保一
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