亞足賽／土庫曼、朝鮮慘敗　中華男足還有很大進步空間

▲中華男足。（圖／記者謝孟儒攝）

記者張克銘／綜合報導

中華男足先前在亞洲盃會外賽時，差點順利闖進決賽圈，不過若以本屆亞洲盃各隊實力來看的話，中華男足的實力還是與亞洲存在一定差距，先前曾對戰過的土庫曼、朝鮮都在小組賽遭遇到慘敗。

中華男足先前在亞洲盃會外賽中，擊敗巴林一戰可說是近期中華男足的代表作，也是在這戰後給了中華男足一絲闖進亞洲盃會內賽的機會，但可惜後來客場敗給土庫曼，無緣亞洲盃。

若以本屆亞洲盃來看，先前中華男足主客場都輸的土庫曼，本次首戰2比3惜敗日本，第2戰被烏茲別克電4球，早早小組賽就宣告淘汰出局，也表示在亞洲整體實力上，土庫曼仍有一段差距。

▲中華男足還有一段很長的路。（圖／記者謝孟儒攝）

再來看東亞盃對決過的朝鮮，東亞盃中華男足0比2敗北，結果朝鮮在亞洲盃2場比賽結果都相當慘烈，0比4敗給沙烏地阿拉伯，之後更是0比6敗給卡達，2場比賽下來掉了10球。

中華男足目前世界排名124名，亞洲排在24名，以實力來看日本、南韓、澳洲、沙烏地阿拉伯、伊朗依然還是一線球隊，第二檔次包括中國、伊拉克、卡達等隊，如今闖進亞洲盃的門檻降低從16國擴增到24國，中華男足不至於沒機會，但從土庫曼、朝鮮慘敗的例子來看，要在亞洲保持競爭力，中華男足與台灣足球還有很多事情需要去做。

