運動雲

> >

王睿港超首次出場　強度、節奏都比台灣更快

ETtoday運動雲

▲中華男足中後衛王睿加入港超元朗足球隊。（圖／翻攝自元朗足球隊粉絲專頁）

▲中華男足中後衛王睿加入港超元朗足球隊。（圖／翻攝自元朗足球隊粉絲專頁）

記者張克銘／綜合報導

去年12月與香港球隊元朗足球隊簽約的王睿，也迎來的個人在港超的首次出賽，面對香港飛馬的比賽中，王睿先發打滿全場，吞下一張黃牌，最終所屬的元朗1比1戰平香港飛馬。

現年25歲、身高181公分的王睿司職中後衛，曾為中華男足踢進過1球。今年他在印度英雄盃國際邀請賽最初替補上陣，好表現受到前總教練懷特(Gary White)肯定，最後以超齡球員身份加入亞運代表隊。

王睿除了能踢中後衛之外，還曾嘗試進攻中場等位置。除了中華男足，王睿過去還曾擔任奧運隊隊長出征資格賽，也因此讓元朗看中，在2018年12月底時簽下王睿。

▲亞運男足王睿。（圖／記者張克銘攝）

▲王睿。（圖／記者張克銘攝）

王睿13日先發面對香港飛馬，踢滿全場在上半場38分鐘吞下一張黃牌，元朗雖然在89分鐘取得1比0領先，但可惜在傷停時間96分鐘被香港飛馬追平，最終雙方1比1平手。

王睿賽後接受訪問時表示，港超的強度與節奏都比台灣更快，賽後也在自己的臉書上寫下一步一步慢慢來，希望能有更好表現，並感謝隊友的信任與拼勁。

而王睿的新東家元朗足球隊則是港超聯賽的創始球隊之一，曾在1962-63賽季拿下冠軍，但在1980年退出，到了2013賽季才重返頂級聯賽。本季元朗目前在港超聯賽10隊之中排名第七，總教練為年僅38歲，同時兼任香港代表隊助理教練的郭嘉諾，其已逝父親郭錦洪曾代表中華民國出賽，和台灣也算有淵源。
 

關鍵字： 港超元朗足球隊王睿
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

推薦閱讀

亞足賽／9國第二輪提前16強　小組第三爭四席晉級更刺激

亞足賽／日本1比0勝頑強堅守阿曼　二連勝挺進16強

亞足賽／武磊2破菲律賓大門　大陸男足確定晉級16強

52歲繼續踢　三浦知良與球隊續約一年

熱門新聞

中職／鼓勵選手勇於發問　陳瑞昌採用開放式教學

中職／西武巨蛋整修　雙獅交流賽改到高知

中職／喜歡統一獅年輕氛圍　江奕昌感受凝聚力

中職／與郭泓志鬧翻被交易？　倪福德說明：一頭霧水

中職／廖健富薪水3級跳為父母買房　休季自聘訓練師

林書豪帶傷打26分鐘拿7分　字母哥回歸飆33分助公鹿狂勝19分

讀者回應

﻿

最新新聞

1歐尼爾為尼克招募球員？

2洋基網羅馬查多呈「死亡狀態」

3波提斯怒批杜蘭特想弄傷他

4莎娃澳網首輪賞對手雙蛋賽後飛吻

5富邦飆勝連線　賈西亞米歇爾高效

熱門新聞

1鼓勵勇發問　陳瑞昌採開放式教學

2西武巨蛋整修　雙獅交流賽改高知

3統一年輕氛圍　江奕昌感受凝聚力

4與郭泓志鬧翻被交易　倪福德親自說明

5廖健富為父母買房　休季聘訓練師

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

猛龍過江雙吳出擊

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366