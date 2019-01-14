王睿港超首次出場　強度、節奏都比台灣更快





▲中華男足中後衛王睿加入港超元朗足球隊。（圖／翻攝自元朗足球隊粉絲專頁）



記者張克銘／綜合報導

去年12月與香港球隊元朗足球隊簽約的王睿，也迎來的個人在港超的首次出賽，面對香港飛馬的比賽中，王睿先發打滿全場，吞下一張黃牌，最終所屬的元朗1比1戰平香港飛馬。

現年25歲、身高181公分的王睿司職中後衛，曾為中華男足踢進過1球。今年他在印度英雄盃國際邀請賽最初替補上陣，好表現受到前總教練懷特(Gary White)肯定，最後以超齡球員身份加入亞運代表隊。

王睿除了能踢中後衛之外，還曾嘗試進攻中場等位置。除了中華男足，王睿過去還曾擔任奧運隊隊長出征資格賽，也因此讓元朗看中，在2018年12月底時簽下王睿。

▲王睿。（圖／記者張克銘攝）

王睿13日先發面對香港飛馬，踢滿全場在上半場38分鐘吞下一張黃牌，元朗雖然在89分鐘取得1比0領先，但可惜在傷停時間96分鐘被香港飛馬追平，最終雙方1比1平手。

王睿賽後接受訪問時表示，港超的強度與節奏都比台灣更快，賽後也在自己的臉書上寫下一步一步慢慢來，希望能有更好表現，並感謝隊友的信任與拼勁。

而王睿的新東家元朗足球隊則是港超聯賽的創始球隊之一，曾在1962-63賽季拿下冠軍，但在1980年退出，到了2013賽季才重返頂級聯賽。本季元朗目前在港超聯賽10隊之中排名第七，總教練為年僅38歲，同時兼任香港代表隊助理教練的郭嘉諾，其已逝父親郭錦洪曾代表中華民國出賽，和台灣也算有淵源。

