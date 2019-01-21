澳網／網壇世代交替？　西西帕斯擊敗費爸一戰成名

▲西西帕斯 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張克銘／綜合報導

費德勒(Roger Federer)在澳網16強戰敗給希臘好手西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)，這一仗也頗有世代交替的味道，如同費德勒當時在2001年溫布頓擊退山普拉斯(Roger Federer)，正式開啟了費德勒時代。

時間回到2001年，當時費德勒已經是網壇急速竄升的新星，溫布頓闖進16強面對草地之王山普拉斯，苦戰五盤擊退山普拉斯，中止山普拉斯在溫布頓的五連霸。

之後費德勒雖然2002年溫布頓首輪出局，但從2003年開始費德勒在溫布頓締造了5連霸，2003年的溫布頓為費德勒首座大滿貫冠軍，他成為新一代的草地之王，這一切的起頭就是從擊敗山普拉斯開始。

▲西西帕斯。（圖／達志影像／美聯社）

2019年澳網，37歲的費德勒不敵20歲的希臘西西帕斯，費德勒連續三個大滿貫賽事都未能闖進4強，其中美網、澳網都在16強就倒下。

西西帕斯在2016年轉打職業賽，他是希臘首位ATP世界排名打入前100位的選手，也是首位贏得ATP賽事冠軍的希臘球手，2018年加拿大公開賽，他更一口氣連續擊敗4名世界排名前10的高手，如今擊敗費德勒更是一戰成名。

