賺錢果然要有方法　梅威瑟另類格鬥狂撈金

▲不敗拳王梅威瑟。（圖／達志影像）

記者張克銘／綜合報導

梅威瑟(Floyd Mayweather Jr.)貴為拳王，但他退休後賺錢的方式更多，除了與綜合格鬥選手對決外，還與日本天才拳手對決，揮沒幾拳就爽爽賺錢，贏了面子還贏了裡子，而從他這幾場的比賽來看，也可以看出他賺錢的方式真的頗多。

2015年拳壇最受矚目的一戰，就是美國「不敗拳王」梅威瑟(Floyd Mayweather Jr.)對決菲律賓稱霸8量級拳王帕奎奧(Manny Pacquiao)，最終12回合梅威瑟以116比112積分判定獲勝，贏得世界拳賽冠軍腰帶，維持職業48場不敗紀錄，這是梅威瑟打造名氣的第一步。

▲那須川天心交手梅威瑟。（圖／達志影像／美聯社）

梅威瑟之後選擇退休，但仍然利用推特等社群軟體維持人氣，而他雖然還能打，但選擇比賽上則是以炒作、話題性為主，從他選擇與UFC輕量級冠軍麥葛雷格(Conor McGregor)的一戰，就能知道梅威瑟選擇比賽的心態。

從兩人在賽前的巡迴嘴砲，到最後真槍實彈對決，但基本上比賽的規則仍是對梅威瑟有利，第10回合剩下1分56秒，麥葛雷格體力透支、無力再戰，裁判宣布梅威瑟「技術性擊倒（T.K.O.）」，為這場半年來吵得沸沸揚揚的大戰劃下句點。梅威瑟19年的拳擊生涯沒有被對手KO過。

▲世紀拳賽，麥葛雷格挨梅威瑟重拳癱倒在繩邊。（圖／達志影像／美聯社）

之後在2018跨年夜與日本天才拳手那須川天心進行拳擊表演賽，僅花140秒就讓須川天心舉白旗投降，等於梅威瑟只揮了18拳就有900萬美元（約2.7億新台幣）入袋，可見只要出得起價碼，已經超過40歲的梅威瑟仍是願意打比賽，重點不是比賽本身而是價碼出不出的起。

從梅威瑟接受訪問時，也可看出他的心態，他表示「我本身就是搞娛樂的，我們都喜歡娛樂，這次表演賽又有這麼多錢，我為什麼要不打呢？我想證明自己是『金錢梅威瑟』，即便在退役之後，不管在世界哪個地方什麼領域，我都能賺進大把鈔票。」這種積極炫富的作為，你可以不喜歡，但不得不承認梅威瑟賺錢的方式果然有一套。

不過最近40歲的菲律賓拳王帕奎奧(Manny Pacquiao)，成功保住WBA次中量級金腰帶，他賽後向梅威瑟下戰帖，期望再來一場「世紀拳賽」，雖然梅威瑟並未正面回應，但大家從2015年後就期待再來一場，並非兩人不想對決，只要價碼談得攏，梅威瑟絕對會站上擂台再來一場世紀對決，然後再賺進大筆鈔票。

