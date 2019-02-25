大坂直美杜拜女網首輪爆冷敗　錦織圭仍看好她：只是需要適應

▲大坂直美去年拿下美網冠軍 。（圖／達志影像／美聯社，圖下同）



記者顏如玉／綜合報導

接連拿下美網、澳網登上世界球后的大坂直美，最近在杜拜女網賽位居頭號種子，沒想到首輪卻爆冷輸給世界排名第50的茉蘭登維奇(Kristina Mladenovic)，賽後遭到不少網友咒罵，但同胞錦織圭卻給出安慰，「她現在只是需要適應，我相信未來她能拿下更多大滿貫冠軍的。」

擁有「日本小威」之稱的大坂直美，前些時候狀態火燙，從去年美網到今年澳網打下14連勝，包括美網決賽爆冷擊敗小威(Serena Williams)，連拿兩座大滿貫冠軍的她登頂世界球后，成為亞洲第一人，也是日本首位拿下澳網冠軍的選手，成為日本體壇的英雄。

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但接著大坂直美先是因傷退出本月的卡達公開賽，接著又被爆出國籍大限的問題，最近還和教練巴真(Sascha Bajin)拆夥，也讓大坂直美的所有表現都被放大檢視，來到杜拜女網賽，首戰就表現荒腔走板，最終就以兩個3比6爆冷吞敗止步。

儘管大坂直美近日表現不如預期，但即將迎來杜拜網賽的錦織圭仍看好她，「一年前大坂或許還不是世界前十，突然間一切都變了，現在她世界第一了，拿下大滿貫冠軍成為球王，這是我從來沒有做到的事，我頂多也才世界第三，這也表示她身上的壓力更大了，跟過去一定有所不同的。」

「但我很確定，大坂一定會逐漸適應的。」錦織圭說，「她只是需要時間，她有很強壯的心理，也非常沉著冷靜，她不會慌亂太久，她未來一定會像她所說的一樣，贏得更多大滿貫冠軍。」

▲錦織圭 。（圖／達志影像／美聯社）