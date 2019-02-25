富邦盃少棒／教練讚守備打擊超穩定　豐田陳宸杰要拚國手

▲台東豐田陳宸杰。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



記者顏如玉／台北報導

富邦盃台灣12強少棒大賽冠軍戰，台東豐田陳宸杰雖然敲出4支2貢獻2打點，但延長8局卻不敵龜山打擊發威，最終以6比11吞敗，賽後陳宸杰坦言很可惜，「但沒關係，下次我們再討回來！」

冠軍戰安排在第二棒的陳宸杰，3局下就敲出三壘安打送回超前分，接著又靠對手暴投跑回第3分，幫助球隊取得3比1領先，5局下他再度做出貢獻，敲出1打點安打，反超比分到4比3，可惜後來隊友發生失誤被追平後，延長賽龜山又打擊發威，最終豐田只能飲恨吞敗。

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不過，豐田教練莊獻祥談起子弟兵只有滿滿的肯定，「陳宸杰一直都是默默為球隊付出的球員，他每一場都很穩定發揮，打擊不會大起大落，跟他講抓什麼球他都能確實擊出，像今天冠軍戰他都有確實做到，揮棒很有爆發力，守備則是內外野都能守還能兼投手。」，莊獻祥笑說，可是不知道為什麼媒體都不太會關注、採訪到他。

小學三年級因為學長找而加入球隊，陳宸杰坦言自己過去從沒接觸過棒球，但現在卻非常喜愛，更是每個位置都不排斥，他也表示，自己的偶像就是同為游擊手的陳傑憲，「因為我覺得他打擊好、腳程也很快。」

陳宸杰在本次富邦盃中不只游擊手，還擔任過二壘手、外野手，「我覺得自己打擊、守備都有表現出來，給自己92分，就是態度精神覺得還要再積極一點，這次輸了雖然有點可惜，但沒關係，這場比賽沒有很重要，我們回去再練、下次再討回來。」，接下來球隊將要備戰華南盃、威廉波特，陳宸杰說，「我想要拼拼看國手！」