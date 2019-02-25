富邦盃少棒／龜山宋翊偉奪勝投　最愛蹲捕因沒人「看」

▲宋翊偉擔任先發捕手。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

富邦盃台灣12強少棒大賽於25日進行冠軍戰，桃園龜山最終在突破僵局8局以11比6擊敗台東豐田，宋翊偉後援2.1局成功救火，最終也獲得勝投，他表示雖然知道本來就會上場，但還是很緊張，「所以我就假裝旁邊有人跟他聊天，比較不會那麼緊張。」

6局上龜山靠著李立威三壘安打送回1打點將比分追成4比4後，下半局在2人出局換上宋翊偉登板隨即滾地球解決打者，將戰局拖進延長，接著7、8局雖然有保送、觸身，但卻沒有自責分，後援2.1局僅被敲1安，教練干易哲賽後表示，今天宋翊偉表現比教練團預期的還要好，「本來都準備好後面的投手了，但他穩定發揮，關鍵球效果有出來，也幫我們守下勝利。」

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▲宋翊偉拿下勝投。（圖／記者顏如玉攝）



此役先發蹲捕的宋翊偉說，教練賽前就有跟他說後面要他上去頭，「心裡很緊張，會有壓力，後來上場就聽隊友喊聲，我也假裝旁邊有人跟他聊天，感覺就沒那麼緊張，盡量去發揮。」，雖然拿下勝投，但宋翊偉坦言，自己還是比較喜歡蹲捕，「因為感覺這樣沒有人在看我。」

宋翊偉還有個哥哥宋翊翔也在打球，目前就讀大溪高中，宋翊偉說自己的偶像就是他，除了因為哥哥帶他走上棒球路以外，也因為哥哥每次都表現很好，希望自己也能日漸跟上他的腳步，這次盃賽中，宋翊偉除了拿下冠軍戰勝投外，還入選富邦明星投手。

▲宋翊偉冠軍戰也貢獻2安打1打點。（圖／記者顏如玉攝）