運動雲

> >

富邦盃少棒／龜山宋翊偉奪勝投　最愛蹲捕因沒人「看」

ETtoday運動雲

▲富邦盃少棒12強，桃園龜山，宋翊偉。（圖／記者顏如玉攝）

▲宋翊偉擔任先發捕手。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

富邦盃台灣12強少棒大賽於25日進行冠軍戰，桃園龜山最終在突破僵局8局以11比6擊敗台東豐田，宋翊偉後援2.1局成功救火，最終也獲得勝投，他表示雖然知道本來就會上場，但還是很緊張，「所以我就假裝旁邊有人跟他聊天，比較不會那麼緊張。」

6局上龜山靠著李立威三壘安打送回1打點將比分追成4比4後，下半局在2人出局換上宋翊偉登板隨即滾地球解決打者，將戰局拖進延長，接著7、8局雖然有保送、觸身，但卻沒有自責分，後援2.1局僅被敲1安，教練干易哲賽後表示，今天宋翊偉表現比教練團預期的還要好，「本來都準備好後面的投手了，但他穩定發揮，關鍵球效果有出來，也幫我們守下勝利。」

請繼續往下閱讀...

▲富邦盃少棒12強，桃園龜山，宋翊偉。（圖／記者顏如玉攝）

▲宋翊偉拿下勝投。（圖／記者顏如玉攝）

此役先發蹲捕的宋翊偉說，教練賽前就有跟他說後面要他上去頭，「心裡很緊張，會有壓力，後來上場就聽隊友喊聲，我也假裝旁邊有人跟他聊天，感覺就沒那麼緊張，盡量去發揮。」，雖然拿下勝投，但宋翊偉坦言，自己還是比較喜歡蹲捕，「因為感覺這樣沒有人在看我。」

宋翊偉還有個哥哥宋翊翔也在打球，目前就讀大溪高中，宋翊偉說自己的偶像就是他，除了因為哥哥帶他走上棒球路以外，也因為哥哥每次都表現很好，希望自己也能日漸跟上他的腳步，這次盃賽中，宋翊偉除了拿下冠軍戰勝投外，還入選富邦明星投手。

▲富邦盃少棒12強，桃園龜山，宋翊偉。（圖／記者顏如玉攝）

▲宋翊偉冠軍戰也貢獻2安打1打點。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 富邦盃少棒桃園龜山宋翊偉2019富邦盃
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

推薦閱讀

富邦盃少棒／龜山延長8局退豐田封王　本季第六冠到手

富邦盃少棒／冠軍戰因雨順延至25日　仁善、福林並列季軍

富邦盃少棒／仁善廖宥霖後援止血　練好跑壘要跟大谷一樣強

富邦盃少棒／你好棒！　豐田張柏恆沒收仁善3分砲隊友狂讚

熱門新聞

大聯盟百年從未出現過！　她只花4局轟「完全全壘打」

卡特指林書豪偷他的綽號　豪哥表明「粉絲身分」老飛人秒變臉

林書豪3度連線伊巴卡送5助攻　暴龍7連勝遭舊將羅斯終結

沖繩現場／不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

日職／超誇張！5萬人搶買廣島門票　場面混亂出動警察

讚林書豪攻守俱佳最可靠　克里福德：他的防守能力被忽略

讀者回應

﻿

最新新聞

1和平館計分板重頭到尾都故障

2HBL男女4強名單全數出爐

3洋基7年7000萬綁定外野手希克斯

4富邦盃少棒富邦盃少棒／MVP黃天賜當英雄　看齊陳金鋒「勇敢揮棒」MVP黃天賜學陳金鋒勇敢揮棒

5謝亞軒OT神射　捍衛健行主場勝

熱門新聞

1MLB也沒有過 她轟「完全全壘打」

2卡特指林書豪偷他的綽號　嚇到豪哥

3豪哥送5助攻　暴龍7連勝遭魔術終結

4日媒讚：王柏融守三壘夠水準

55萬人搶廣島門票　場面混亂出動警察

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

沖繩現場／王柏融不畏廣島洋投！　敲出深遠三壘安打

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

李智凱鞍馬連奪兩金　離奧運只差一步

佩服王柏融態度 火腿球探：他會有高打擊率

面對陌生日職手感火燙 王柏融：還要調整

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366