富邦盃少棒／仁善廖宥霖後援止血　練好跑壘要跟大谷一樣強

▲桃園仁善後援廖宥霖接替2.1局送3K止血。（圖／中華棒協提供）



記者顏如玉／台北報導

富邦盃台灣12強少棒大賽4強賽中，桃園仁善在後援廖宥霖登板後沒再失血，另外也貢獻2安打1打點，可惜最終還是以1比3不敵豐田進入季軍戰，能投又能打的廖宥霖表示，回去會更加努力訓練，希望自己能成為像偶像大谷翔平一樣，能投又能打的好手。

仁善此役派出U12國手邱宇珩先發，前2局都有效壓制沒讓豐田得分，不過3局開始遇亂流保送、暴投又被敲安失2分退場，中繼的范博凱也壓不住豐田打線，直到第三任投手廖宥霖登板後，2.1局僅被敲1安送出3K、1保送1暴投沒有失分，幫助仁善止血。

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仁善總教練紀順彬也肯定廖宥霖的投球表現，「他本來就是我們設定的第三任投手，今天狀況很好，投得很穩，也是我們的主力投手。」

▲廖宥霖。（圖／記者顏如玉攝）



不只投球有表現，廖宥霖在打線方面也貢獻2安打1打點，拿下全隊唯一一分，但他在4局敲出1安後，卻發生跑壘失誤，因離壘太遠被觸殺出局，沒能再為球隊得分，讓他賽後直呼可惜，「這次投打表現都還可以，就是跑壘觀念回去一定要加強，做好最基本的更努力練。」

四年級加入球隊，廖宥霖就開始練投，但另外也練練捕手，「結果教練說高杰蹲得比我好，所以我改去守左外野，然後不知道為什麼又變成一壘，今天在一壘我沒有失誤，也覺得表現不錯。」，偶像是大谷翔平，廖宥霖說未來也希望自己成為像他一樣，能投又能打的好手。

▲廖宥霖今天先守一壘。（圖／記者顏如玉攝）