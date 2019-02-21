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富邦盃少棒／15球員全上場考驗調度　仁善勝中正闖4強

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▲富邦盃少棒12強，桃園仁善，投手邱宇珩、打擊李育朋。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12國手邱宇珩此役登板1局送出3K。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

在富邦盃台灣12強少棒大賽首戰擊敗地主台北東園的桃園仁善，21日迎來預賽第二戰碰上高雄中正，2局在陳沛宇李育朋安打帶動攻勢下率先取分，最終以8比2奪勝挺進4強，達成賽前設定的基本目標。

此役仁善2局上靠著陳沛宇三壘安打帶動攻勢，李育朋、高杰、王興楷也接連敲安攻進4分，3局邱宇珩、李育朋也都敲二壘安，加上對方守備失誤，王興楷、王昱鈞串連安打再攻4分，中正雖然在4局下有余松霖、楊淯翔兩支二壘安、邱駿維一壘安帶進2分，仍難挽回頹勢，最終以6分之差吞敗。

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▲富邦盃少棒12強，桃園仁善，投手邱宇珩、打擊李育朋。（圖／記者顏如玉攝）

▲李育朋。（圖／記者顏如玉攝）

仁善總教練紀順彬表示，此役他特別讓所有球員都上場適應球場，「除了一個感冒剛回來沒上場，我讓其他15個球員都上場打打看，這很考驗調度，有時候可能比贏球還難，也因此不像全先發上場，打擊就可能會出現很多隱形失誤，雖然全場有10支安打，但很多都不是扎實的安打。」

仁善陣中以U12國手、主力投手邱宇珩最受到矚目，此役他也首度登板投球，預計接下來4強也會倚重他的投球能力，「今天也是刻意讓他上場適應一下，他的狀況一直都很不錯，不只球技，課業、紀律也都不用擔心。」

下一場將對上豐田和大勇之間的勝方，紀順彬說，兩支球隊都蠻熟悉的，一個是同市的球隊，平常就很常碰到，一個是之前在重光盃、立德盃都對過的球隊，不管對上哪支球隊都會全力以赴，而今日先發投手范博凱則表示，非常希望對上豐田，「前兩次都輸，這次如果對上我們要復仇！」

關鍵字： 富邦盃少棒桃園仁善高雄中正2019富邦盃
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