富邦盃少棒／好想拼無安打　協進鄞雋嘉學李振昌側投姿勢

▲富邦盃少棒12強，台南協進投手鄞雋嘉。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

雖然五年級下學期才加入球隊，相對其他球員來得晚練，但對台南協進先發投手鄞雋嘉不是問題，他在富邦盃台灣12強少棒大賽面對新北興穀時，5局送8K僅被敲1安無失分，幫助球隊取勝，不過對於表現他不是很滿意，「本來想拚無安打的。」

協進總教練劉澔澤談及鄞雋嘉，表示這場比賽應該是他近期最具代表性的一場，「他本來是四分之三側投，直到一個多月前我們把他改成側投，出手點調低以後效果還不錯，我們就讓他專心練投，比較少打擊，再加上他也有身材優勢，今天前面好球數又有搶下來，所以這場比賽發揮得不錯。」

請繼續往下閱讀...

雖然練習新動作不過一個月，鄞雋嘉卻不會不習慣，而對於今天的表現，他認為好的地方在於自己投得蠻準的，「不好的地方是本來希望無安打，但後來被敲了1安，我自己還投出1觸身1保送1暴投，表現沒有很滿意。」

身為側投，鄞雋嘉表示自己的偶像也是同樣姿勢的李振昌，「因為教練要我學他的動作姿勢，我也覺得他投得很好，但我還沒想好以後要去哪個球隊。」，已經六年級的鄞雋嘉坦言，未來還能不能打球也不一定，「因為媽媽說還得要看我的表現才決定讓不讓我打球。」

▲台南協進還沒確定晉級與否。（圖／中華棒協提供）