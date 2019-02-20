富邦盃少棒／不想去球探老爸東家　台美混血雷皓博是洋基迷

▲富邦盃少棒12強，桃園大勇先發雷皓博。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



記者顏如玉／台北報導

擁有一張混血臉蛋，桃園大勇雷皓博站上投手丘特別顯眼，在富邦盃台灣12強少棒大賽首戰對上台中力行，他先發登板3.1局被敲4安送出2K失1分自責，教練唐安評表現有進步，但是顯然太過緊張，「他平常都是球隊開心果，但今天一下場都不講話，可能很多人來壓力很大。」

今年開始登上先發，唐安說，其實去年雷皓博曾經歷一段小低潮，「那時候我們去嘉義比一個盃賽，皓博對自己蠻有信心，冠軍戰先發，結果第2局就被打7分，從那時開始他就對投球比較沒信心，友誼賽都會一局被打爆，還打到下來哭，之前跟關西打友誼賽，一局被打13分，打到對方教練還問說是不是拿野手上來丟。」

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不過經過慢慢調整後，今年雷皓博逐漸成為球隊先發，這場比賽雖然穩定度、速度還沒回來，不過已經表現不錯，「再加上他爸爸之前是投手現在是球探，有時候也會指導他，讓他可以比其他球員更快進入狀況。」

如何從低潮中走出來，雷皓博笑說自己也不知道，不過可能跟他改變投球動作有關，而對於自己的表現，雷皓博給6分，「至少有勝投，不過我覺得球速、變化球沒有處理好，投球有點卡卡的。」

五年級開始練投手，雷皓博也會練一二壘，但還是最喜歡投手，「因為最有趣味性！」，而他的爸爸過去也是投手，就常在訓練外指導兒子，「他之前也教過我一些球種，像滑球之類的。」，雖然爸爸是皇家隊球探，雷皓博卻透露自己未來最想去的是洋基，「因為就很喜歡啊！」