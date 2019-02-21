運動雲

> >

富邦盃少棒／重光盃後再相遇　桃園內戰龜山退中平先進4強

ETtoday運動雲

▲富邦盃少棒12強，桃園龜山，李立威。（圖／記者顏如玉攝）

▲富邦盃少棒12強，桃園龜山先發投手李立威。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

富邦盃台灣12強少棒大賽進行到第三天，21日硬式組C組上演「桃園內戰」，由龜山對上中平，靠著李立威5.2局好投無失分，加上打擊攻勢發揮、對手失誤，最終以6比0奪勝，率先闖進4強。

龜山與中平在先前的重光盃就曾相遇，當時中平投手雖然控球不穩，送出多次保送，讓龜山大比分獲勝，但對於黃秉森的變化球難以掌握，如今再度相遇，中平同樣派出黃秉森先發，前2局讓龜山三上三下，但3局開始出現亂流，被敲安以後連送3次保送，再加上守備失誤讓龜山率先攻下2分。

請繼續往下閱讀...

4局中平換張耀允頂替登板就送出2四壞，接著又被李立威敲安、宋翊偉帶有2打點的安打擴大比分差距，5局則是中平再度發生傳球失誤，讓龜山攻下2分，加上先發投手李立威5.2局用60球送4K沒有保送，雖然被敲3安但無失分封鎖，最終以6比0奪勝，二連勝率先挺進4強。

▲富邦盃少棒12強，桃園龜山。（圖／記者顏如玉攝）

▲桃園龜山率先晉級4強。（圖／記者顏如玉攝）

賽後龜山教練干易哲特別點名先發李立威表現亮眼，「他今天控球、變化球都投得很好、很到位，好球數搶得很快讓對方有壓力，本來希望他可以用60球完投，可惜最後一局被敲安打，不過已經表現很好了。」

打擊方面則和前一日狀況差不多，「企圖心不是很強烈，等球比較多，沒什麼信心在攻擊，這部分就是回去要一直灌輸球員的觀念，但也不是短時間內可以做到，所以還是慢慢調整。」闖進4強後，干易哲說，接下來當然就一場一場專注打，持續對小球員做修正和提醒。

關鍵字： 富邦盃少棒桃園龜山桃園中平2019富邦盃
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

錯過交流道！三寶玩命「倒車插隊」 堅持不壓槽化線...網諷：技術真好

推薦閱讀

富邦盃少棒／好想拼無安打　協進鄞雋嘉學李振昌側投姿勢

富邦盃少棒／落後別看計分板！　東園單局灌6分逆轉中正

富邦盃少棒／鄞雋嘉5局8K封鎖　台南協進完封新北興穀

富邦盃少棒／羅世育帶後段打擊發揮　龜山狂炸17安退新街

熱門新聞

林書豪首搭羅瑞讚「非常無私」　暴龍下半季首戰對決馬刺

林書豪列心中4巨頭姚明影響最深　自嘲老了無法灌籃

日職／王柏融高打擊率　西武主砲也期待

曾仁和扛小熊熱身賽首戰先發　總教練麥登恭喜投開幕戰

JHBL／神岡「人肉坦克」史魯齊引名校目光　將開發外線往全能發展

杜拜女網賽／「賞蛋」世界第7！　謝淑薇爆冷退前球后闖8強

讀者回應

﻿

最新新聞

1蘇炳添60公尺飆6秒49摘金攬前2名

2明星公巨人哈里森1年短約簽老虎

3富邦盃少棒龜山退中平進四強

4哈波拒絕數張3億美元報價

5厄文談向詹皇道歉：向前邁進的一步

熱門新聞

1林書豪首搭羅瑞讚「非常無私」

2林書豪列心中4巨頭姚明影響最深

3王柏融高打擊率　西武主砲也期待

4曾仁和扛熱身賽首戰先發　麥登恭喜他

5JHBL／神岡史魯齊　將往全能發展

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

高知雨不停 統一室內備戰雙獅交流賽

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

海龍蛙兵口號超整齊　金門馬冷冷的天澆不熄熱情的心～

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366