富邦盃少棒／重光盃後再相遇　桃園內戰龜山退中平先進4強

▲富邦盃少棒12強，桃園龜山先發投手李立威。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

富邦盃台灣12強少棒大賽進行到第三天，21日硬式組C組上演「桃園內戰」，由龜山對上中平，靠著李立威5.2局好投無失分，加上打擊攻勢發揮、對手失誤，最終以6比0奪勝，率先闖進4強。

龜山與中平在先前的重光盃就曾相遇，當時中平投手雖然控球不穩，送出多次保送，讓龜山大比分獲勝，但對於黃秉森的變化球難以掌握，如今再度相遇，中平同樣派出黃秉森先發，前2局讓龜山三上三下，但3局開始出現亂流，被敲安以後連送3次保送，再加上守備失誤讓龜山率先攻下2分。

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4局中平換張耀允頂替登板就送出2四壞，接著又被李立威敲安、宋翊偉帶有2打點的安打擴大比分差距，5局則是中平再度發生傳球失誤，讓龜山攻下2分，加上先發投手李立威5.2局用60球送4K沒有保送，雖然被敲3安但無失分封鎖，最終以6比0奪勝，二連勝率先挺進4強。

▲桃園龜山率先晉級4強。（圖／記者顏如玉攝）



賽後龜山教練干易哲特別點名先發李立威表現亮眼，「他今天控球、變化球都投得很好、很到位，好球數搶得很快讓對方有壓力，本來希望他可以用60球完投，可惜最後一局被敲安打，不過已經表現很好了。」

打擊方面則和前一日狀況差不多，「企圖心不是很強烈，等球比較多，沒什麼信心在攻擊，這部分就是回去要一直灌輸球員的觀念，但也不是短時間內可以做到，所以還是慢慢調整。」闖進4強後，干易哲說，接下來當然就一場一場專注打，持續對小球員做修正和提醒。