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富邦盃少棒／豐田楊譁永4.1局壓制　3比1退仁善先闖冠軍戰

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▲富邦盃少棒12強，台東豐田，楊譁永。（圖／記者顏如玉攝）

▲台東豐田先發楊譁永。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

富邦盃台灣12強少棒大賽23日進入4強賽，首戰由台東豐田隊上桃園仁善，靠著楊譁永4.1局壓制，以及4局串連安打收穫2分，最終以3比1奪勝，拿下冠軍戰門票，豐田教練莊獻祥表示，今天戰術都有確實執行，態度也越來越積極，直得肯定。

此役仁善派出U12國手邱宇珩先發，前2局都有效壓制沒讓豐田得分，不過3局開始遇亂流保送、暴投以後，又被許定捷、高士凱敲安失2分退場，莊獻祥說，本來就預期會先對上邱宇珩，「所以我跟小朋友說抓變化球打，而且我們平時也會跟國中練習，球速都能掌握，所以後面才能跟到球。」

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▲富邦盃少棒12強，桃園仁善，廖宥霖。（圖／記者顏如玉攝）

▲桃園仁善後援廖宥霖。（圖／記者顏如玉攝）

仁善中繼的范博凱0.2局壓不住豐田打者頻被敲安後，原本擔任一壘手的廖宥霖後援登板2.1局送出3K止血沒再失分，廖宥霖除了投球外，也在4局敲出帶有1分打點的二壘安打為仁善拿下全場唯一一分。

而豐田靠著先發楊華永4.1局壓制僅在4局送出觸身、安打失1分，接替的彭凡最後一局雖然被陳玄祐打出超深遠高飛球，眼看就要形成三分砲，但最終仍遭到左外野手張柏恆接殺出局，後援1.2局沒有失分。豐田打線在3局先有彭凡選到保送、對手暴投後，許定捷敲安先拿1分，接著4局高士凱、楊譁永、佑恩接連敲安拿下2分，最終助隊以3比1奪勝。

富邦盃從預賽打到4強，莊獻祥表示，在教練團持續體性下，球員的表現越來越積極，「有漸入佳境的感覺。」，他也談及先發楊譁永在投手退場後接替蹲捕，「他投打跑手都表現很好，是『四拍子』好手，從五年級就表現很穩定，常常完投完封勝。」

對於自己的表現，五年級開始練投的楊譁永也認為有90分以上，雖然第一局稍遇亂流，「但我就深呼吸，自然而然就表現好了。」

▲富邦盃少棒12強，台東豐田vs桃園仁善。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 富邦盃少棒台中豐田桃園仁善2019富邦盃
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