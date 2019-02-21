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富邦盃少棒／高士凱兩分砲單局猛灌11分　豐田大勝大勇

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▲富邦盃少棒12強，台東豐田，高士凱。（圖／記者顏如玉攝）

▲高士凱敲出富邦盃第一支全壘打。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

富邦盃台灣12強少棒大賽，21日硬式組D組台東豐田對上桃園大勇，首局在楊譁永敲安、高士凱兩分砲帶動下，單局就猛攻11分，最終5局就以15比4奪勝，挺進4強後將面對桃園仁善。

此役豐田首局前4打席不是獲得保送就是敲出高飛球，總教練方穎豐說，當時大家都想打大支的，反而發揮不好，所以他就提醒球員不要急，「還好第五棒楊譁永跳出來當英雄先敲安才帶動攻勢，再加上對方投手控球也不太穩，我們首局才能攻下那麼多分。」

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▲富邦盃少棒12強，台東豐田，陳宸杰。（圖／記者顏如玉攝）

▲陳宸杰。（圖／記者顏如玉攝）

豐田首局在楊譁永敲安後，王佑恩、彭凡、許定捷、陳宸杰、黃義傑也都有安打表現，黃士凱更是轟出兩分砲，首局上就打了超過半小時，8支安打拿下11分，下半局大勇被觸身、張均富三壘安打攻下2分，雖然2、4局都有安打表現，但難敵分數相差過大，大勇最終仍以11分差吞敗。

雖然已經將比分擴大到雙位數，但球員不能因此鬆懈，方穎豐說，「我要他們當成0比0去打，不要去管分數，你不能急著想要結束比賽、想要扣倒，這樣只會越打越不好，這場比賽也算是讓球員體驗各種狀況，心理素質應該也會有所提升，不會那麼大起大落。」

▲富邦盃少棒12強，台東豐田，高士凱。（圖／記者顏如玉攝）

▲高士凱。（圖／記者顏如玉攝）

方穎豐也點名敲出本次盃賽首支全壘打的高士凱表現不錯，「他今天在1局下登板就穩住陣腳沒再失分，投2.2局有效壓制以外，打擊也有4支3很不錯。」

對於自己的投打都感到滿意，「其實第一場我打不好，後來有再去做調整，打Tee練習、教練投給我們打，今天就有發揮出來，這是我覺得自從去年中信盃後，第二次投打都很滿意的一次，但這次比上次更滿意。」

▲富邦盃少棒12強，台東豐田。（圖／記者顏如玉攝）

▲台東豐田。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 富邦盃少棒台東豐田桃園大勇高士凱2019富邦盃
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