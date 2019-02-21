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富邦盃少棒／福林五年級李晉大心臟　再見三振想當英雄

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▲富邦盃少棒12強，台北福林，李晉。（圖／記者顏如玉攝）

▲富邦盃少棒12強，台北福林終結者李晉。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）

記者顏如玉／台北報導

富邦盃台灣12強少棒大賽，台北福林最終以3比1擊敗新北興股挺進4強，賽後總教練章子健說，他特別在2分差距時讓五年級的李晉登板後援，而他也不負教練所託，最終三振成功關門，「差距這麼小他能穩得下來算不錯。」

李晉此役5局登板雖然被敲2安失1分，但很快就回神製造出局，6局直接讓對手三上三下，還投出再見三振，幫助球隊以3比1奪勝，談及自己的表現，李晉說給自己8分，因為控球要再準一點。

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▲富邦盃少棒12強，台北福林，李晉。（圖／記者顏如玉攝）

四年級時因為聽爸爸說加入球隊未來可以打中職、可以出國比賽，李晉就這樣一腳踏入棒球世界，沒想到一練之後愛上這個運動，擁有大心臟的他最喜歡當終結者，「因為我很喜歡三振別人的感覺，尤其是再見三振，還可以當球隊英雄！」

除了投球，李晉也喜歡打擊，他表示自己最喜歡的選手就是大谷翔平，希望自己也能像他一樣「二刀流」，而未來他想要先打進Lamigo桃猿，「因為他們很強！」，之後還要考慮旅外。

福林闖進4強後，李晉也給自己設定目標，若是有機會再上場投球，一定要表現比這場還好，把球一顆一顆慢慢來、投給對手打就好，期盼能再為球隊貢獻。

關鍵字： 富邦盃少棒台北福林李晉2019富邦盃
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