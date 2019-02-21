富邦盃少棒／差1出局數沒能完投好嘔　龜山李立威更愛打擊

▲李立威。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



記者顏如玉／台北報導

原本被教練預期能60球完投勝的桃園龜山先發投手李立威，卻在最後一個出局數被敲安換下場，所幸不影響球隊勝負，在富邦盃台灣12強少棒大賽預賽第二場仍幫助龜山以6比0完封勝桃園中平，率隊率先闖進4強，「但是沒能完投勝還是覺得有點嘔。」

富邦盃第三天，進行闖進4強的關鍵戰，21日首戰就上演「桃園內戰」，龜山派出李立威先發，雖然首打席就被石晨廷敲安，但隊友相當給力製造雙殺讓中平三上三下，接著2局雖然又被周伯恩敲安，但中平沒有串連攻勢沒能攻下分數，接下來3局李立威表現穩定，讓對手全都三上三下。

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龜山教練干易哲說，原本6局打算讓李立威用60球投完，沒想到在2出局情況下卻被石晨廷敲出二壘安打，龜山緊急換人，邱立璿接棒後雖然被敲1安，所幸第二位打者敲出高飛球被接殺，最終龜山就以6比0奪勝。

李立威此役上場5.2局用60球送出4K沒有保送，被敲3安但無失分封鎖，干易哲給予高度肯定，表示他在控球、變化球都表現很好，而對於自己的表現，李力威說10分給自己7分，「因為最後還被敲安，有點嘔。」，率隊闖進4強後，李立威的目標很簡單，就是希望和球隊一起拿下冠軍，

升五年級時，因為哥哥李勛傑也加入球隊並練投手，李立威說，教練一直都跟他說要好好和哥哥學習投球，「他現在讀新明國中國二，投球很厲害，我們有的時候也會一直練球，他也常常指導我，我們感情很好。」

雖然自己練投手，但李立威說，自己其實更喜歡打擊，「偶像是林智勝，因為他打擊很厲害，從很久以前就很喜歡他，也現場看過他比賽，感覺跟電視上很不一樣。」