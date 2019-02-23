富邦盃少棒／邱立璿6局送6K完封　桃園龜山退福林進決賽

▲桃園龜山先發邱立璿完封。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

富邦盃台灣12強少棒大賽23日進入4強賽，第二戰由桃園龜山對上台北福林，靠著邱立璿6局僅被敲3安送出6K無失分，最終以4比0奪勝，拿下另一張冠軍戰門票，將在24日對決台東豐田。

此役龜山派出邱立璿先發登板6局，僅在1局被敲出1安，後4局全都讓福林三上三下，6局小遇亂流被敲2安，但守備相當給力上演雙殺打沒有失分，而打線則在3局下發起攻勢，李立威、黃天賜接連敲安送回2分，接著對手失誤跑回1分，5局上再拿1分奠定勝基，最終龜山就以4比0奪勝，拿下另一張決賽門票。

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▲台北福林不敵桃園龜山。（圖／中華棒協提供）



賽後龜山教練干易哲特別點名邱立璿，用了83球完封對手表現很好，「教練指示的他都有做到，5局雖然尾勁沒那麼好，但那時剛好對手是後段半次，沒有太多威脅，最後一局我們放在守備，只跟邱立璿說壓低造成滾地球製造雙殺就好，他也做到了。」，對於自己的表現，邱立璿表示覺得投得很好，因為控球做得好。

龜山闖進冠軍戰後，將要對決台東豐田，兩軍過去曾在徐生明盃、重光盃及勝求盃相遇，龜山拿下2勝1敗，24日再度相遇，誰勝誰敗難以預料。