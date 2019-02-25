富邦盃少棒／龜山延長8局退豐田封王　本季第六冠到手

▲富邦盃少棒12強，桃園龜山奪冠。（圖／記者張克銘攝）

記者顏如玉／台北報導

富邦盃台灣12強少棒大賽於25日進行冠軍戰，由台東豐田對上桃園龜山，雙方糾纏到延長8局，龜山靠著串連安打攻下5分奠定勝基，最終以11比6奪勝，這學期繼徐生明盃、重光盃、桃園盃、立德盃、興穀盃後，拿下第六冠。

龜山與豐田近來在徐生明盃、重光盃及勝求盃都曾相遇，龜山拿下2勝1敗，對彼此都相當熟悉，今冠軍戰再度交手，龜山首局就展開攻勢，首打席宋翊偉就對豐田先發黃義傑敲安，再靠著接連暴投跑回1分，而黃義傑持續亂流送出3四壞被攻佔滿壘，所幸一次滾地球製造雙殺，驚險化解滿壘危機。2局黃義傑依舊控球不穩，再次連送3保送呈現滿壘，但接著K掉打者後又製造滾地球沒有失分。

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▲台東豐田，陳宸杰。（圖／記者顏如玉攝）



豐田打線前2局都三上三下，3局下宋欽熙終於敲出豐田第一安後，又靠著失誤上二壘，許定捷二壘安打送回1分，接著陳宸杰再一支三壘安打得分，並靠著暴投跑回第3分。

5局龜山展開反攻，邱立璿保送、黃天賜失誤上壘，蔡韋辰一棒將兩人送回來追平比分，下半局豐田不甘示弱，陳宸杰再度做出貢獻，敲出1打點安打反超比分。6局龜山最後反攻機會，李立威敲出三壘安打送回1打點追平。

雙方來到突破僵局，8局雙方都拿下1分後，9局龜山打擊發威，宋翊偉、邱立璿、黃天賜、蔡韋辰接連敲安打回6分奠定勝基，豐田下半局僅拿下1分無力反攻，最終龜山就義11比6逆轉奪勝，拿下冠軍。

▲桃園龜山宋翊偉。（圖／記者顏如玉攝）



本次賽事團體獎：

第一名：桃園龜山

第二名：台東豐田

第三名：台北福林、桃園仁善（並列）

第四名：從缺

第五名：桃園大勇（總得分率=1.2000、總失分率=1.600）

第六名：台北東園（總得分率=1.2000、總失分率=1.900）

第七名：台南協進（總得分率=1.125）

第八名：桃園中平（總得分率=0.800）

本次賽事個人獎：

打擊獎：廖宥霖（桃園仁善）（打擊率：0.625）

打點獎：蔡韋辰（桃園龜山）（6打點）

全壘打獎：高士凱（台東豐田）（1支）

投手獎：李育朋（桃園仁善）（2勝，防禦率=0）

最有價值球員：黃天賜（桃園龜山）

教練獎：陳明宏（桃園龜山）

富邦明星球員獎：

投手：宋翊偉（桃園龜山）

捕手：黃天賜（桃園龜山）

內野手：蔡韋辰（桃園龜山）、凌勝宗（桃園龜山）、邱宇珩（桃園仁善）、薛云澤（台北福林）

外野手：王佑恩（台東豐田）、高士凱（台東豐田）、彭凡（台東豐田）

▲黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）