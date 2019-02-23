富邦盃少棒／你好棒！　豐田張柏恆沒收仁善3分砲隊友狂讚

▲台東豐田左外野手張柏恆。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

富邦盃台灣12強少棒大賽進行到4強賽，台東豐田靠著左外野手張柏恆沒收陳玄祐高遠飛球，最終守住桃園仁善反攻以3比1奪勝闖進冠軍戰，隊友興奮地衝到球場擁抱他，直呼「你好棒！」

豐田此役從2局就率先取分，3局再靠串連安打攻下2分，來到6局下要守住領先，教練莊獻祥表示，他特別將左外野手換上張柏恆，「這個球員就是以守備見長，他腳程快，守備範圍很大，只要全壘打牆前的球它基本都能接住，所以本來就設定他5、6局領先時再上去守住分數。」

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張柏恆也不負眾望，先是在接近游擊手的位置接住高杰打出的高飛球，接著在2出局一二壘有人時，仁善派出身材壯碩的陳玄祐代打，期盼他敲出深遠安打，而他一棒敲出去往左外野飛，張柏恆持續狂奔後退，最終在全壘打牆前成功沒收那一球，為豐田守下勝利，接住球的剎那，隊友也瘋狂跑上場慶祝，直呼你好棒，也讓張柏恆相當開心。

▲張柏恆(中)接殺助台東豐田奪勝。（圖／中華棒協提供，圖下同）



「當時真的感覺要全壘打了，可是我想說我一定要接住它，就算到全壘打牆也要接住，不能落地也不能全壘打，然後我就接住了！」張柏恆說，「感覺很開心，這也是我目前為止接過最遠的一球，教練也說我接得很好！」

小學三年級加入球隊開始練球，因為腳程快安排專攻外野，張柏恆說自己也很喜歡外野的位置，「因為內野手漏接的時候，外野擋下來不讓跑者跑回本來，就會感覺很開心。」

談及子弟兵，莊獻祥給予張柏恆高度肯定，「這個球員練球非常認真，態度很積極、有拼勁，學業成績也不錯，平常在球對都會主動幫忙做事，就是有點可惜受限身材，臂力比較不夠，他雖然說還在考慮未來要不要繼續打，但我們也會持續跟他溝通，希望他能繼續打下去。」