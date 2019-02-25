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富邦盃少棒／MVP黃天賜當英雄　看齊陳金鋒「勇敢揮棒」

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▲富邦盃少棒12強，桃園龜山，黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）

▲富邦盃少棒MVP黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

富邦盃台灣12強少棒大賽，最終桃園龜山在延長8局靠著黃天賜敲出二壘安帶2打點奠定領先，最終助隊以11比6擊敗台東豐田奪冠，黃天賜也拿下最有價值球員獎，賽後他表示自己偶像就是本次盃賽的宣傳大使陳金鋒，「因為我想跟他一樣勇敢揮棒！」

黃天賜在冠軍戰中，前四打席都沒有貢獻，教練干易哲說，「得點圈換他攻擊的時候，他都沒有打很好，公式就斷在他那裡，所以我就一直提醒他，一直跟他說你剩最後一次了，要當英雄就看這次了，最後他也敲出了關鍵的二壘安打。」

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談及自己的打擊，黃天賜坦言，這次盃賽和過去比起來退步很多，有點低潮，「因為打擊動作沒有像之前那麼好，教練叫我去調整，應該是還沒適應，這場比賽就是每一局都慢慢調整，最後一局只是想說一定要把隊友送回來，然後終於敲出安打了。」

打擊狀態還在調整，黃天賜說，自己的偶像就是這次盃賽的宣傳大使陳金鋒，「因為我想和他一樣勇敢揮棒。」而在賽事首日還見到本人，讓他相當興奮地和球星拍照，「他本人好壯！」

來自花蓮布農族的黃天賜因為兩個哥哥也都在打棒球，大哥黃凱倫在壽山高中、二哥黃冠倫在新明國中，因此他小學四年級就加入球隊，平時有空時黃冠倫也會指導他，兄弟感情相當好，黃天賜還說，未來想跟哥哥一起去中信兄弟當隊友。

▲黃冠倫。（圖／記者王真魚攝影）

▲黃天賜的哥哥黃冠倫過去也就讀龜山國小，是陣中王牌投手。（圖／資料照／記者王真魚攝影）

關鍵字： 富邦盃少棒桃園龜山MVP黃天賜陳金鋒2019富邦盃
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