大坂直美面臨國籍問題　擇日棄美恐需繳3億台幣稅金

▲大坂直美剛拿下澳網冠軍。（圖／達志影像／美聯社，圖下同）



體育中心／綜合報導

今年摘下澳網冠軍後紅極一時的「日本小威」大坂直美，在剛剛因傷退出卡達公開賽後，近日又被日本媒體爆出將會遭遇「國籍大限」，即將年滿22歲的她被迫要在美國、日本選邊站，且不論選哪邊預估都有不少的稅金要繳，也讓她面臨兩難的境地。

擁有「日本小威」之稱的大坂直美，前些時候狀態火燙，從去年美網到今年澳網打下14連勝，包括美網決賽爆冷擊敗小威(Serena Williams)，連拿兩座大滿貫冠軍的她登頂世界球后，成為亞洲第一人，也是日本首位拿下澳網冠軍的選手，不少日本運動員包括泳將瀨戶大也、桌球神童張本智和、桌球一姊石川佳純等都向她表示敬意。

不過澳網過後，大坂直美就宣布因傷退出本月的卡達公開賽，接著又被爆出國籍大限的問題，父親是海地人、母親是日本人的大坂直美出生日本，但隨即移民美國定居，擁有美國、日本雙重國籍，但日本不允許雙重國籍，根據日本國籍法規定，日本國民若取得其他國籍，必須在年滿22歲前做出選擇。

大坂直美近年崛起後，比賽獎金加上代言費賺進不少，不管她屆時選擇日本還是美國，都可能有一筆龐大的稅金要繳，據日媒報導，若是大坂直美選擇美國，有些州是不用繳稅金的，其中就包括他居住的佛羅里達州，但若她選擇日本放棄美國，根據稅務專家估算，美國政府預計可以收到約10億日圓(約3億台幣)的稅金，不過儘管要繳不少錢，但大坂直美仍有意選擇日本。