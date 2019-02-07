不受交易傳聞影響KD聯手湯普森飆49分　勇士39分大勝馬刺

▲勇士杜蘭特。（圖／CFP）



記者顏如玉／綜合報導

勇士7日於主場迎接來犯的馬刺，儘管賽前被爆料今夏可能會離開勇士到尼克，但杜蘭特(Kevin Durant)不受流言影響，全場出賽29分鐘拿下23分8籃板9助攻，攜手26分6助攻的湯普森(Klay Thompson)，第三節就領先超過30分奠定勝基，最終以141比102大勝。

勇士過去4季拿下3座MVP總冠軍，目前37勝15敗的戰績仍高居西區首位，有濃厚機會持續朝連霸之路邁進。但這個球季結束後，包括KD、湯普森都可能出走，不過儘管傳言滿天飛，兩人今主場作戰仍繳出好成績，首節杜蘭特就8投6中拿下15分，湯普森第二節雖然一度運球打到腿出界、第三節運球滑倒鬧出笑話，但他上半場就高效繳出16分。

▲湯普森運球意外打到腿出界。（取自YouTube若遭刪除請見諒）

此役馬刺在上半場還能與勇士打得難分難捨，但第三節開始勇士幾乎接管比賽，靠著「浪花兄弟」柯瑞(Stephen Curry)、湯普森以及杜蘭特各種反擊三分進球，單節就灌進49分奠定勝基，打得馬刺毫無招架之力，比賽早早就擴大到30分差失去懸念，雙方後來都派出替補球員，最終勇士就以39分差大勝。

此役勇士除了杜蘭特23分8籃板9助攻和湯普森13投11中拿下全場最高26分外，柯瑞也有19分7助攻、「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)15分6籃板，格林(Draymond Green)7分，馬刺部分艾德里奇(LaMarcus Aldridge)、迪羅臣(DeMar DeRozan)輪休，米爾斯(Patrick Mills)拿下全隊最高16分。

▲勇士湯普森。（圖／CFP）