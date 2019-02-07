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KD今夏可能去尼克或快艇？　勇士已做好他離隊準備

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▲▼杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士已開始做杜蘭特離隊準備。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

儘管勇士老闆萊卡柏(Joe Lacob)放話錢不是問題，今夏將會留住杜蘭特(Kevin Durant)，但勇士方面仍做好他離開的準備，據沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)爆料，KD未來若是留在西區可能會去快艇，而《紐約時報》記者史坦(Marc Stein)則報導，尼克方面有內部保證資訊會得到KD。

勇士過去4季拿下3座總冠軍，目前37勝15敗的戰績也仍高居西區首位，有濃厚機會持續朝連霸之路邁進。但這個球季結束後，包括KD、湯普森(Klay Thompson)都可能出走，也讓「勇士王朝」能否延續，成為外界關注的重要焦點。

不過據沃納洛斯基報導，雖然勇士方面希望KD留下，但仍已經做好他離開的準備，「他們不得不在沒有杜蘭特的情況下重新配置內部模式，而尼克則非常有可能得到杜蘭特，但若是他決定留在西區，我認為他會在去湖人聯手詹姆斯(LeBron James)之前先到快艇。」

而據史坦報導，他在與多位NBA高層討論時聽聞，尼克已經擁有了內部保證資訊(promising inside information)，確信一定會得到KD，和塞爾提克主力厄文(Kyrie Irving)的青睞。

目前勇士內部而言，絕大多數隊友、相關人員也認為杜蘭特會離開，不過他們只希望勇士本季能先拿下冠軍，不要鬧出太多插曲。

關鍵字： NBA勇士尼克KDKevin Durant
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