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巫師清薪資送走「億元男」波特　從公牛獲得帕克、波提斯

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▲▼波特（Otto Porter Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲波特（Otto Porter Jr.）被交易至公牛。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

巫師與公牛在7日達成共識，將2013年選秀探花波特（Otto Porter Jr.）交易到芝加哥，換取波提斯（Bobby Portis）與遭棄用的2014年選秀榜眼帕克（Jabari Parker）、2023年次輪選秀權。

巫師進行這筆交易最主要就是為了清出薪資空間，波特2017年與巫師續約4年1.06億美元天價合約，接下來的3年包含2020年球員選擇權年薪都超過2500萬美元，他與沃爾（John Wall）、畢爾（Bradley Beal）3人就卡死巫師的薪資空間，但相較於受傷的沃爾，波特是比較具有吸引力的。

▲帕克(Jabari Parker)今年才加入公牛打了28場比賽就已經跌出教練輪換陣容。（圖／CFP）

▲帕克（Jabari Parker）。（圖／CFP）

▲▼公牛波提斯(Bobby Portis)。（圖／達志影像／美聯社）

▲波提斯（Bobby Portis）。（圖／達志影像／美聯社）

帕克在2014年一度是新人王大熱門，但後來因為傷勢將獎項拱手讓給該屆狀元威金斯（Andrew Wiggins），復出後仍舊飽受傷勢困擾，而發揮空間也受到壓縮，休賽期離開公鹿以1+1球團選擇權4000萬美元轉戰家鄉隊公牛。

不料帕克在公牛的發展也受到阻礙，與新任總教練柏伊蘭（Jim Boylan）理念不合，儘管有著場均14.3分、6.2籃板的成績，仍在12月底遭到棄用移出輪值。

公牛在2015年選秀會首輪第22位挑中波提斯，而他逐年成長的數據成為該屆一大偷。波提斯上季開始場均出賽時間突破20分，而他也以13.2分、6.8籃板的成績最為回報，本季加強三分球能力，從新秀年的30.8%上升到37.5%，打出14.1分、7.3籃板的生涯新高。

關鍵字： 巫師波特公牛帕克波提斯
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