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KD、湯普森續約成定局？　勇士老闆：錢不是問題

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▲▼杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士老闆放話將全力留住杜蘭特與湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

勇士本季仍持續朝衛冕之路邁進，但今夏包括杜蘭特(Kevin Durant)、湯普森(Klay Thompson)兩大主力是否續約，仍持續受到外界關注。但勇士球團老闆萊卡柏(Joe Lacob)強調，「自己不會在這個夏天拆散球隊，將會花大錢留下重要球員。」

勇士過去4季拿下3座MVP總冠軍，目前37勝15敗的戰績也仍高居西區首位，有濃厚機會持續朝連霸之路邁進。但這個球季結束後，包括KD、湯普森都可能出走，也讓「勇士王朝」能否延續，成為外界關注的重要焦點。

對於勇士現有陣容是否拆夥，球團老闆萊卡柏強調，「我們有足夠的資金付給球員相匹配的薪水，而我們也會這樣做。」

萊卡柏也表示，「我們現在能做的，就是盡可能成為最好的球隊，用最好的方式來對待球員，做出最好的管理、擁有最好的球館，並打造出最好的球隊氛圍，我認為我們的球隊文化已經說明了一切。」

「我們現在能做的，就是把核心陣容盡可能的長久保留下去，繼續成為一支出色且可以爭冠的球隊。總之先看看這賽季的發展，我們會在季末評估陣容，但目前一切看來都很好。」萊卡柏說道。

近期包括KD、KT可能出走的傳言甚囂塵上，但勇士老闆放話將留住兩人情況下，接下來灣區大軍能否持續以完整陣容挑戰衛冕，相信也將牽動整個NBA的勢力版圖。

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森轉隊傳聞甚囂塵上。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 杜蘭特湯普森KDKT勇士NBA
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