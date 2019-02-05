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王柏融表態願拚12強與東京奧運　前提得尊重球團決定

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▲▼王柏融歡送會,王柏融回答球迷問題並比手指愛心。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融表態願拚12強與東京奧運。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

新賽季將前進日本職棒北海道日本火腿鬥士效力，目前正在美國移地訓練的「大王」王柏融，在接受中央社採訪時也首度表態，強調只要「國家需要」，在尊重球團決定的前提下，願意披上中華隊戰袍，出征年底12強賽及明年東京奧運。

目前正赴美移訓積極備戰，即將迎接首個日職賽季的王柏融調整狀況相當不錯，也令外界高度期待他的首個日職賽季表現。

對於11月將在台灣舉辦，爭取明年東京奧運門票的關「世界12強賽」，王柏融也首度表態，表達強烈的參賽意願。

王柏融接受中央社採訪時表示，「國家需要我的時候，我願意為國家效力，但前提是要尊重球團的決定。」

過去在2015年，王柏融就曾在世界12強登場，雖然是首度登上如此高等級國際賽，但王柏融展現強打少年本色，5戰共敲出8支安打，打擊率4成44是當年全隊第一，也開啟了他燦爛的中職生涯。

2017年WBC世界棒球經典賽，王柏融則因為球團抵制而無緣參賽，此次「柏融大王」表態願為年底12強賽再披中華隊戰袍，對於已經擁有關鍵主場優勢的中華隊來說，只要火腿鬥士點頭放人，擁有王柏融坐鎮的中華隊，相信將增添更多贏球本錢。

▲▼王柏融歡送會,王柏融穿火腿隊球衣在桃園球場揮棒。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融年底有機會再披中華隊戰袍。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 王柏融大王棒球日職火腿鬥士中華隊
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