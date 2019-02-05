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黑曼巴鐵口直斷　Kobe：火箭這樣打拿不到冠軍

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▲湖人傳奇布萊恩獲奧斯卡獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲布萊恩直言火箭現在的攻守方式，無法拿下NBA總冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

雖然早已自NBA賽場退役，但「黑曼巴」布萊恩(Kobe Bryant)始終仍未與籃球圈絕緣，近期他除了充當女兒的客座籃球教練外，也接受了美國媒體專訪，暢談現今NBA生態。布萊恩甚至直言表示，「自己並非火箭的球迷，也認為這樣的打法，是無法替球隊贏得總冠軍！」

近日布萊恩與同期戰友「T-Mac」麥格雷迪(Tracy McGrady)接受美國ESPN專訪，暢談現今的NBA生態。特別針對火箭與MVP哈登(James Harden)，身為老大哥的布萊恩顯然有著個人獨到見解。

布萊恩直言，以火箭與哈登目前的打法，是無法拿下年度總冠軍的。「站在奪冠的角度，我並不喜歡哈登現在的方式，我不認為火箭這種打法能拿下總冠軍。但哈登必須靠著個人能力才能贏球，他沒有選擇，只能這麼做下去。」

至於火箭另一要角，也是Kobe國家隊時期的老戰友保羅(Cris Paul)，布萊恩也認為，「CP3必須要趕緊回到球隊進攻體系，創造更多球的流動，才能幫助火箭更多，否則到了季後賽，火箭只靠哈登一人作為進攻主導的打法，很容易被列強給防堵。」

哈登近期打出連27場得分至少「30+」的精采表現，火箭目前31勝22敗，戰機則排在西區第5位，仍有機會竄升至領先群。

▲▼哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲Kobe認為哈登的打法在季後賽會遭到重兵防堵。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 布萊恩Kobe Bryant黑曼巴火箭大鬍子哈登
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