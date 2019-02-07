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湖人「天賦組合包」仍不心動？　戴維斯交易案幾乎破局

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▲▼Anthony Davis,戴維斯。（（圖／CFP）

▲戴維斯（Anthony Davis）。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

儘管湖人提出包含博爾（Lonzo Ball）、英格雷（Brandon Ingram）兩位榜眼為主的「天賦組合包」，鵜鶘仍就不為所動，在交易大限不到24小時的時候，《ESPN》知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）爆料雙方談判可能破局了。

交易大限將在台灣時間8日凌晨03：00截止，湖人為了得到戴維斯（Anhtony Davis）提出博爾、英格雷、庫茲馬（Kyle Kuzma）3名年輕潛力，加上朗多（Rajon Rondo）、畢斯利（Michael Beasley）、史蒂文森（Lance Stephenson）以及2枚未來首輪選秀權，甚至還願意幫忙吃下希爾（Solomon Hill）的爛合約，但2天過去了鵜鶘仍沒有點頭。

根據沃納洛斯基7日報導，湖人總裁魔術強森（Magic Johnson）今天完全沒有聯絡鵜鶘總管丹普斯（Dell Demps），能夠在交易大限之前達成共識的機率相當低。

沃納洛斯基先前在《SportsCenter》節目上就曾爆料，鵜鶘比較希望透過戴維斯從湖人獲得未來4枚首輪選秀權。而紐奧良當地媒體《WDSU》記者馬凱爾（Fletcher Mackel）則報導，鵜鶘內部一部分認為不急著交易，可以等到夏天塞爾提克解決厄文（Kyrie Irving）合約問題後再進行交易，因為這一派人認為2017年探花坦圖（Jayson Tatum），比起湖人包裹中的球員更適合成為未來核心。

關鍵字： 湖人戴維斯鵜鶘
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