湖人「天賦組合包」仍不心動？　戴維斯交易案幾乎破局

▲戴維斯(Anthony Davis)。(圖/CFP)

記者潘泓鈺/綜合報導

儘管湖人提出包含博爾(Lonzo Ball)、英格雷(Brandon Ingram)兩位榜眼為主的「天賦組合包」,鵜鶘仍就不為所動,在交易大限不到24小時的時候,《ESPN》知名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)爆料雙方談判可能破局了。

交易大限將在台灣時間8日凌晨03:00截止,湖人為了得到戴維斯(Anhtony Davis)提出博爾、英格雷、庫茲馬(Kyle Kuzma)3名年輕潛力,加上朗多(Rajon Rondo)、畢斯利(Michael Beasley)、史蒂文森(Lance Stephenson)以及2枚未來首輪選秀權,甚至還願意幫忙吃下希爾(Solomon Hill)的爛合約,但2天過去了鵜鶘仍沒有點頭。

根據沃納洛斯基7日報導,湖人總裁魔術強森(Magic Johnson)今天完全沒有聯絡鵜鶘總管丹普斯(Dell Demps),能夠在交易大限之前達成共識的機率相當低。

New Orleans GM Dell Demps has had no communication today with Lakers president Magic Johnson on LA's most recent trade offer for Anthony Davis, league sources tell ESPN. Lakers running low on hope that Pelicans will engage them before Thursday's 3 PM trade deadline.