湖人、太陽爭黃蜂213公分長人！交易籌碼曝　他表現穩定薪資又低

▲太陽和湖人爭搶黃蜂長人理查茲。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人上個月底延攬3D側翼芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)後，近期還未有新動作，《ClutchPoints》記者西格爾(Brett Siegel)近日披露，湖人與太陽正在爭搶黃蜂213公分長人理查茲(Nick Richards)，兩隊都想補強禁區陣容，鳳凰城想用理查茲取代紐基奇(Jusuf Nurkic)，洛城則希望提升前場輪替深度。

理查茲是2020年次輪第42順位新秀，本季是他在夏洛特的第5季，他生涯前2季沒有太多發揮空間，兩季場均上場時間都不到8分鐘，近2季憑藉籃板能力與在內線強硬的表現，成了主要輪替球員，上季更先發了51場，場均能得9.7、8籃板和1.1火鍋，迎來生涯年。

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理查茲本季至今出賽20場，其中9場先發，繳出場均9.2分、7.7籃板、1.3助攻和1.3火鍋，投籃命中率高達56.4%。在黃蜂8日以115比104戰勝太陽的比賽中，他以6投4中高效砍下15分、12籃板和3火鍋，表現相當出色。

▲黃蜂長人理查茲（上籃者）日前對太陽繳出雙十數據。（圖／達志影像／美聯社）

這位213公分長人本季與下季薪資都只有500萬美元(約1.65億台幣)，這紙價格「實惠」的合約將在2025-26賽季到期，對那些面臨團隊薪資爆表的隊伍來說，理查茲相當有吸引力。

根據《ClutchPoints》記者西格爾的消息，理查茲成為太陽和湖人的交易目標，兩隊都希望在2月6日(當地時間)交易截止前補強陣容。鳳凰城去年交易截止前就追求過理查茲，他們對2023年休賽季補進的中鋒紐基奇並不滿意，紐基奇最近被降為替補，近2戰更是完全沒上場。

▲太陽想以紐基奇換黃蜂長人理查茲（左）。（圖／達志影像／美聯社）

紐基奇本季場均8.6分、9.2籃板和1.9助攻，投籃命中率45.4%、三分命中率32.2%，他本季薪資高達1810萬美元，下季為1930萬美元；理查茲顯然是一個更年輕、更具成本效益的替代人選。NBA記者西德里(Evan Sidery)指出，太陽與黃蜂已進行初步討論，有意以紐基奇和幾枚次輪籤交換理查茲。

湖人則一直在尋求提升前場深度，替當家長人戴維斯(Anthony Davis)找幫手，理查茲擁有身材優勢，能替洛城捍衛禁區。