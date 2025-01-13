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徐若熙、曾峻岳獲好評登國際新秀排行！先赴日職再拚大聯盟？

▲味全龍隊投手徐若熙。（圖／味全龍隊提供）

▲味全龍隊投手徐若熙可望先透過入札制度挑戰日本職棒，累積一至兩年經驗後，再考慮大聯盟發展機會。（圖／味全龍隊提供）

記者王真魚／綜合報導

知名棒球數據網站《Fangraphs 》發布最新國際新秀市場排名，台灣職棒兩名年輕投手徐若熙與曾峻岳榜上有名，分別名列第14、24。文中指出兩人都具備挑戰更高層級的實力，預計可能會先經由日本職棒磨練後再尋求MLB機會。

味全龍徐若熙在2022年進行手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery）後，於2023年末復出，雖然只投了15.1局，但展現出優異的恢復狀態。延續到2024年，他投出94.2局的優質成績，快速球最高速可達98英里（約158公里），平均維持在95-96英里（153-154公里）的水準。

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球探指出，徐若熙的快速滑球和切球有望發展成比慢速曲球更具威力的武器球種，為他的投球增添更多優勢。報告更進一步分屹，這位極具天分的年輕投手可望先透過入札制度挑戰日本職棒，累積一至兩年經驗後，再考慮大聯盟發展機會。

▲▼ 0720 中華職棒明星賽-曾峻岳。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾峻岳。（圖／記者黃克翔攝）

富邦悍將的曾峻岳則在2022-24年間展現出驚人的三振能力，在中職投球局數45局以上的投手中保持最高三振率，並且是2023年經典賽台灣隊最年輕成員。

「雖然身高只有173公分，但他的下半身強壯靈活，快速球最快可達99英里（159公里），平均維持93-96英里（149-154公里），較低的投球點反而成為讓打者揮空的優勢。

球探評估，徐若熙目前被視為具實力的長局中繼投手，如果能再投50局保持同樣水準，有望躍升為先發位置。而曾峻岳則被認為是可靠的中繼投手，若能在大聯盟體系下改善變化球，更有機會在重要局面登板。

值得注意的是，曾峻岳曾在2023年季後申請成為國際自由球員但未果，由於目前仍受MLB業餘球員簽約金限制，加上2024年因肩傷缺席12強賽，預計在2025年後可能優先考慮挑戰日職。

關鍵字： 台灣職棒徐若熙曾峻岳日本職棒MLB

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