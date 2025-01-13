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不是艾河！前兄弟艾士特改名「艾速特」加盟台鋼　開季6洋將成軍

▲▼艾士特改名艾速特加盟台鋼雄鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲艾士特改名艾速特加盟台鋼雄鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／高雄報導

台鋼雄鷹13日展開春訓，同時宣布簽下曾在中職效力兩年的艾速特（Eric Stout），背號30號，成為本季第5名洋投、第6名洋將。

台鋼球季陣容正式到位，除了艾速特，球團已確定續約小野寺賢人、吉田一将、後勁（Bradin Hagens）及洋砲魔鷹（Steven Moya），另也網羅了洋投石萬金（Spenser Watkins），6名洋將戰力齊備。

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艾速特在中職的表現相當出色，2023年12場先發，繳出6勝5敗、防禦率3.28的成績單，2024年20場出賽其中19場先發，戰績10勝5敗、防禦率更降至2.77。整體中職兩年生涯，他累計32場出賽，其中31場先發，共投182.1局，僅被擊出165支安打，送出188次三振，繳出2.96的優質防禦率。

去年下半季艾速特轉戰韓職，4場先發拿下1勝1敗，16局投球送出20次三振，防禦率5.06。他在中職期間最快球速可達152公里，此次加盟台鋼雄鷹，期待能延續過去在台灣的優異表現，幫助球隊挺進季後賽。

由於台鋼雄鷹洋將譯名都會融入高雄當地特色，例如前洋投哈瑪星，有球迷議論艾士特轉戰台鋼是否會以高雄著名的艾河諧音「艾河」，不過公布的譯名是艾速特。

關鍵字： 台鋼雄鷹中職洋將艾速特春訓

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