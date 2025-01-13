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第六屆WBC世界棒球經典賽　愛爾達取得台灣區轉播總代理

▲▼ 第六屆WBC世界棒球經典賽 愛爾達取得台灣區轉播總代理 。（圖／主辦單位提供）

▲ 第六屆WBC世界棒球經典賽，愛爾達取得台灣區轉播總代理 。（圖／主辦單位提供）

記者王真魚／綜合報導

打造運動轉播大平台，愛爾達繼續挺棒球！愛爾達電視宣布，取得第六屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）台灣區轉播總代理殊榮，將從2025年2月起轉播14場資格賽（台北區、亞利桑納區），一路至2026年3月的47場正賽，共計61場賽事，為球迷朋友提供最全方位的收視服務！

由美國職棒大聯盟主辦的WBC世界棒球經典賽，是目前全球最受歡迎的棒球國際賽事。賽事最大特點為開放MLB 40人名單參賽，也是公認實力最堅強的國際大賽，而長期投入國內外棒球賽事的愛爾達電視，再度引進最豪華的WBC，持續為球迷朋友打造收視便利、專業製播的「棒球轉播大平台」。

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延續世界12強棒球賽奪冠熱情，台灣英雄即將再次捍衛主場！2025世界棒球經典賽資格賽A組2月21日起在台北大巨蛋點燃戰火，中華隊將與尼加拉瓜、南非和西班牙過招，爭奪分組前二、前進會內賽的門票。B組賽事將從3月2日到6日在
美國亞歷桑納州舉行，由哥倫比亞、中國、巴西與德國登場競技。世界棒球經典賽資格賽14場精彩對決，國人可透過ELTA.tv愛爾達體育2台現場直播，一同為台灣英雄加油打氣！

瞄準會內賽資格全力出擊 中華隊大巨蛋迎戰列強

上屆經典賽台灣英雄儘管與分組其餘四隊戰績同為2勝2敗，卻因失分較多排名第五，必須從資格賽重新闖關。2024世界12強賽率領台灣摘冠的曾豪駒總教練即將再次承擔重任、續掌國家隊兵符，教練團目前已提出資格賽35人名單並徵詢選手參賽意願，普遍得到正面回饋，而「台灣隊長」陳傑憲也可望繼續披上國家隊戰袍領銜出擊。

台灣健兒預計在農曆年後展開第二階段集訓，教練團將持續觀察球員狀況，遴選最終28位代表上陣。資格賽三場比賽中華隊都被安排在晚場出賽，2月21日週五晚間7點首戰西班牙、22日週六晚間7點對決南非、23日週日晚間7點力拚尼加拉瓜，瞄準分組龍頭身份、三戰晉級會內賽，而分組第二、第三兩隊25日週二則將加賽一場，爭取另一張晉級門票。

名球評曾文誠、謝長亨、鄭景益 前進大巨蛋關注中華隊賽事

經典賽資格賽A組在台北大巨蛋的賽事，愛爾達將前進現場製播，並再次邀請最多元的講評陣容，包含名球評曾文誠先生、前中華隊總教練「草總」謝長亨、「大胖」鄭景益教練，以及12強賽參與中華隊情蒐團隊的周正雄教練、專欄作家「牛奶」王翊亘，他們將聯手為球迷呈現豐富的看球觀點，至於B組則將由美國職棒教士隊球探耿伯軒教練、舊金山巨人球探薛奕煌、WeAre創辦人羅國禎與資深媒體人林煒珽負責中文評述，陪您一同掌握場上脈動。

愛爾達體育賽事LIVE查詢網址：
https://eltaott.tv/channel/sports_program_detail 　
2025 WBC世界棒球經典賽資格賽
愛爾達體育2台場場直播
A組資格賽
2/21(五) 12:00 南非 VS 尼加拉瓜
2/21(五) 19:00 西班牙 VS 台灣
2/22(六) 12:00 西班牙 VS 尼加拉瓜
2/22(六) 19:00 台灣 VS 南非
2/23(日) 12:00 南非 VS 西班牙
2/23(日) 19:00 尼加拉瓜 VS 台灣
2/25(二) 19:00 附加賽(分組3對分組2)
B組資格賽
3/3(一) 02:00 中國 VS 德國
3/3(一) 09:00 巴西 VS 哥倫比亞
3/4(二) 02:00 巴西 VS 德國
3/4(二) 09:00 哥倫比亞 VS 中國
3/5(三) 02:00 中國 VS 巴西
3/5(三) 09:00 德國 VS 哥倫比亞
3/7(五) 09:00 附加賽(分組3對分組2)
 

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